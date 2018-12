Meraviglioso! E’ l’unico commento che si può dare alle iniziative che si stanno realizzando all’ interno del chiostro dell’NH Grand Hotel Convento di Amalfi. Natale Giunta, lo chef che porta qui i sapori e i saperi della sua Sicilia contaminati in un mix vincente con la Campania e la bellezza della Costiera amalfitana presenza fissa del programma Rai “La prova del cuoco”, ha reso eccezionale una serata passata al fianco del resident chef Claudio Lanuto.

A Natale Giunta la nostra direttrice marketing Paola d’ Esposito ha consegnato l’agenda 2019 di Positanonews , oltre ad aver seguito , con il direttore Michele Cinque , l’evento in diretta e con video sul canale you tube di Positanonews TV. Ma sopratutto la nostra redazione vuole complimentarsi con tutta la direzione dell’albergo e con l’amministrazione guidata da Daniele Milano, presente con l’assessore e vice sindaco Matteo Bottone, che si è prestato anche a dimostrazioni culinarie, per aver aperto alla città questo gioiello e, insieme, per aver collaborato a tenere aperto d’inverno questo grande albergo che è l’unico albergo a cinque stelle, a brevissimo di lusso, ma già lo è, sicuramente fra i più belli e meglio tenuti in Italia ed in Europa .

Tutto qui trasuda eleganza ed accoglienza e Amalfi tenendo aperto questo albergo e portando avanti una politica di destagionalizzazione con questi alberghi da un servizio a tutta la Costiera amalfitana .

Ricordiamo, come abbiamo pubblicato nel nostro completo calendario di Positanonews Eventi, dove sono tutti gli eventi più rilevanti in particolare della Penisola Sorrentina – Amalfitana e della provincia di Salerno e Napoli, che questa è una delle iniziative “Christmas Experience” volute dal general manager Giacomo Sarnataro , un operatore “illuminato” del settore , non solo per aver dato luce e visibilità al Chiostro con suggestivi mercatini e iniziative.

Il coocking show è stato vinto da Giada Curti, ma qui a vincere è stata Amalfi e l’accoglienza turistica.

Chapeaux!