Allerta meteo in Campania Positanonews vi aggiornerà su costa d’ Amalfi e Sorrento .Il servizio di Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per le condizioni di vento e mare a partire dalla mezzanotte. Su tutta la Campania, per l’intera giornata di Natale, insisteranno “venti localmente forti nord-orientali” con conseguente “mare agitato al largo e lungo le coste esposte ai venti”.

La Protezione Civile regionale, pertanto, “raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a contrastare e mitigare i fenomeni attesi e, in particolare, di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Le strutture della Protezione Civile della Regione Campania, Centro Funzionale e Sala Operativa, resteranno attive per l’intero l’arco delle ventiquattr’ore anche per tutto il periodo delle festività natalizie”.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 18

Al momento in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ma anche Capri, Agerola e Monti Lattari di cui ci occupiamo fra le province di Salerno e Napoli, non sembra esserci nulla di rilevante, ma solo una pioggerellina