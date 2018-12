Al Marte di Cava de’ Tirreni il 15 dicembre presentazione del libro di Sergio Mari “Sei l’odore del borotalco”

Sarà presentato sabato 15 dicembre alle 18:00 alla Mediateca Marte a Cava de’ Tirreni il libro “Sei l’odore di borotalco” di Sergio Mari”, Gutenberg edizioni.

L’evento è il secondo appuntamento della rassegna letteraria “Campania d’Autore”, organizzata dall’Associazione culturale L’IRIDE di Cava de’ Tirreni con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Cava de’ Tirreni ed in collaborazione con gli Istituti superiori della città.

Dialogheranno con l’Autore Maria Gabriella Alfano, presidente de L’Iride, Maria Alfano, Dirigente scolastica del Liceo Classico-Musicale Galdi-De Filippis di Cava de’ Tirreni, Angelo Canora, vice presidente dell’Associazione “Amici della terza età- Antico Borgo”, Claudio De Rosa, calciatore dell’U.S. Cavese.

Giuseppe Basta leggerà le coinvolgenti pagine del libro. Nel corso della serata live show di Marco Abbro & Fabiano Pagliara.

Moderatore dell’incontro il giornalista Nunzio Siani.

Il punto di vista dei giovani lettori emergerà dagli interventi degli studenti della III A del De Filippis-Galdi, coordinati dalla prof. M. Raffaella Forcellino, che hanno realizzato il booktrailer del romanzo.

Un romanzo, quello di Mari, scritto in prima persona, che racconta di un ex calciatore che deve occuparsi dell’anziano padre ricoverato in ospedale e la ricerca di una nuova dimensione della sua vita che vuole dedicare alla scrittura di libri. La cosa non piace molto al padre che non condivide le scelte del figlio e il suo ritiro dal calcio e glielo ricorda continuamente.

Una vicenda che affronta temi di grande attualità tra cui il valore dell’amicizia, il rapporto tra fratelli, il mutamento dei ruoli tra genitori e figli col trascorrere degli anni, i conflitti generazionali.

C’è molto di autobiografico nel romanzo. Sergio Mari è stato calciatore professionista dal 1978 al 1993, avendo militato in società di serie B e C. “Sei l’odore del borotalco” è il suo secondo romanzo.