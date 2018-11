Paestum: Il gran successo turistico secondo la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

In occasione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, tenutasi a Paestum, ieri importante incontro “Mettiamo in Rete il patrimonio Unesco” a cui hanno partecipato il presidente di Confesercenti Interregionale (Campania e Molise) Vincenzo Schiavo.

L’incontro ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Capaccio Paestum Franco Palumbo, del Presidente Confesercenti Salerno Raffaele Esposito; del Vice presidente vicario di Unioncamere e Presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete e di Alfonso Andria, Presidente del centro universitario europeo per i Beni Culturali-Ravello e di Corrado Matera, Assessore Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania.

Apprezzato l’intervento di Schiavo, che ha sottolineato l’importanza e le infinite possibilità che offre il turismo in Campania e di come sia importante fare Rete tra le varie parti per ottenere risultati sempre più importanti per l’economia, per i turisti e per i cittadini.

«La mia proposta – afferma Schiavo -, come accade nei Paesi e nei Comuni seri e lungimiranti, è dimezzare il costo della gestione delle tasse per l’imprenditore in questi periodi, in modo che loro possano tenere aperte le attività senza rimetterci e offrendo servizi migliori ai turisti».

Dall’incontro è emerso che gli imprenditori campani hanno dato al turismo una svolta eccellete, riuscendo a far crescere del 100% i numeri del settore nella nostra regione. Per quanto riguarda gli aeroporti sono arrivati a Capodichino quasi 10 milioni di turisti mentre 4 milioni e mezzo al porto di Napoli. Se la Gesac acquisirà la gestione dell’aeroporto di Salerno si potranno prevedere almeno altri 2 milioni di arrivi.

Durante i periodi di alta stagione tutte le strutture alberghiere ed extralberghiere sono stracolme, e lo stesso vale per la ristorazione. Il vero obiettivo degli enti però è allungare la stagione turistica, quindi destagionalizzare trovando soluzioni utili per consentir loro di lavorare anche nei periodi di bassa stagione.