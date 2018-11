Maltempo: il Volturno tracima e travolge auto nel comune di Capriati a Volturno (Caserta), due donne salvate dai vigili del fuoco

20/11/2018 – È stato un vero e proprio miracolo quello avvenuto stamattina, intorno alle sette, in località Torcino, nel comune di Capriati a Volturno, lungo la provinciale 11 detta “Pontereale”, la strada che collega il Matese con il Molise. Dove il fiume Volturno è tracimato proprio mentre transitava un’auto con a bordo due donne. L’acqua ha invaso in pochi attimi l’abitacolo perché si sono aperte automaticamente le paratie del Volturno, in Capriati a Volturno, e una delle due donne è riuscita a lanciare l’allarme con il cellulare.Una pattuglia di carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese, giunta sul posto, ha individuato l’autovettura, che era quasi totalmente sommersa dalla piena. Poi, con l’ausilio dei vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese, sono state salvate. Una delle due è stata colta da malore. E l’ambulanza, intervenuta, non poteva arrivare sul posto perché nel frattempo la piena era aumentata. E allora i carabinieri hanno condotto le due donne all’ospedale di Piedimonte Matese, con l’auto di servizio, dove ora sono ricoverate per gli opportuni accertamenti.Come ha riferito il capitano Francesca Baldacci, comandante della compagnia di Piedimonte Matese, attualmente sono chiuse al traffico: la SP 10 che da Ailano porta a Vairano Patenora; la SP 11 “Pontereale”, che collega Capriati a Volturno con il Molise; la SP 275, che collega, nel capriatese, le frazioni di Torcino con Mastrati.

telecaprinews