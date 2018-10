Tramonti, esordio pirotecnico al “Franco Amato”: San Valentino battuta 4 a 2

Grande esordio dello Sport Club Tramonti allo Stadio Comunale “Franco Amato”. Una pioggia di gol hanno condito il sabato pomeriggio della prima di campionato, con l’esordio in gare ufficiali per la squadra del trainer Raffaele Apicella. Il San Valentino 1975, compagine che lo scorso hanno ha sfiorato i playoff nel girone C, arriva in Costiera dopo una sconfitta patita durante la settimana in Coppa Campania contro lo Sporting Audax (4-0).

Primo tempo

La partita è maschia sin da primi minuti, con il San Valentino che prova un affondo: al 2’ De Biase lancia sull’out di destra Schiavo, che serve con un cross De Giulio, che viene fermato da Nasta con la palla che finisce in angolo per la squadra ospite. Il Tramonti reagisce e al 6’ Giordano Moreno serve chirurgicamente Napodano, che si libera di Curcio e tocca la palla in rete, con Raiola in uscita. Un minuto dopo il San Valentino si rende subito pericoloso: su calcio di punizione di De Biase dalla trequarti di sinistra, De Giulio nella mischia incorna di testa, ma la palla prende la traversa piena.

La reazione degli giallorossi al gol preso, si fa sempre più incisiva, De Giulio al nono minuto serve in area Schiavo, che si lascia cadere in area nella marcatura da parte di un difensore del Tramonti, e l’arbitro Pepe indica l’estrema punizione, realizzata da Longobardi. La partita dal primo quarto d’ora di gioco si fa sempre più interessante, con le squadre che si pungono reciprocamente ed al Tramonti manca il cinismo sotto porta. Al 16’ su un bel cross di Buonocore Vincenzo, il colpo di testa di Della Pietra va di poco a lato. La squadra di casa macina gioco e al 20’ guadagna un calcio d’angolo, battuto da Giordano Matteo: Giordano Nicola elude il proprio marcatore e colpisce di testa, ma la palla si stampa sul legno. Dopo tre minuti ci prova dal limite anche Della Pietra, ma la palla è telefonata per Raiola.

I valentinesi al minuto 36 interrompono la buona fase propositiva degli avversari, ed il solito De Giulio (assistito da Schiavo) prova ad impensierire D’Antuono. Sul finire del primo tempo le squadre battono colpo su colpo, con Napodano (al 39’) servito da Matteo Giordano, manda al lato, ed il San Valentino che subito dopo manca l’appuntamento con il gol con Schiavo, su un cross a raso terra di De Giulio. Il Tramonti poi al 43’ non riesce a chiudere un traversone di Buonocore Vincenzo, sprecando una doppia occasione con Napodano e poi capitano Giordano, con un pallonetto che scavalca la traversa.

Secondo Tempo

Il Tramonti nel secondo tempo entra in campo carico, inserendo il bomber “Sandokan” Criscuoli e nei primi dieci minuti produce quattro occasioni da rete. Infatti il tiro di capitan Giordano al 2’ fa la barba a palo, poi al 5’ Passaro, dopo una bella progressione sulla sinistra, crossa in area e sul secondo palo Napodano manda sull’esterno della rete, dando l’illusione del gol al pubblico del Franco Amato. Giordano Moreno poi, sulla ribattuta di un calcio di punizione, manca di poco lo specchio della porta (8’) ed un volenteroso Napodano al 10’ ci prova con una rovesciata in area, mandando alto il pallone crossato da Nick Giordano.

Criscuoli poi inizia ad entrare in partita e al minuto 13 prova ad impensierire la difesa avversaria con un tiro dal limite. Il palleggio del Tramonti, con il correre del cronometro è forsennato, costringendo all’inerzia un San Valentino dal fiato corto. Al quarto d’ora su un traversone basso di Matteo Giordano, in area piccola non riesce a metterci il piede Della Pietra, poi dopo quattro minuti arriva l’azione che porta sul 2 a 1 la squadra di casa: su calcio d’angolo, dopo un batti e ribatti in area, c’è un tocco di mani di un difensore della squadra ospite. L’arbitro assegna il rigore, che dal dischetto è realizzato da Giordano Moreno.

La reazione del San Valentino è timida, ma al 24’ mettono in area una palla velenosa per D’Antuono, che la blocca in due tempi. Il Tramonti tiene comunque banco e al 27’, su un angolo, la palla scivola lungo tutta l’area. In una fase della gara, in cui avvengono tante interruzioni di gioco per falli, il San Valentino riesce a portarsi pian piano sulla trequarti, provando a conquistare soluzioni da palla inattiva. Allo scoccare della mezz’ora D’Antuono in tuffo salva una punizione calciata da Schiavo. Tre minuti più tardi, il tiro da fermo del neo entrato Squitieri diventa il gol del momentaneo pareggio, infatti la palla respinta dall’estremo difensore del Tramonti, viene ribadita irreparabilmente in rete dall’attaccante giallorosso.

Il Tramonti, avanti con il cuore e con le gambe, al 35’ la riprende con capitan Giordano, che con uno splendido colpo di testa in tuffo, adagia in rete il cross di Napodano. Il gruppo gialloverde suona la riscossa, ed il San Valentino accusa un altro colpo a dieci minuti dal termine, con una bellissima rete di sinistro a giro sul secondo palo di Criscuoli, innescato da Della Pietra dalla lunetta dell’area di rigore. La prima rete di Sandokan in gialloverde è una perla, che manda in delirio la tifoseria di casa, galvanizzata dal risultato.

L’ambiente del Franco Amato esalta la verve del Tramonti, che con due incursioni di Amato Antonio mantiene i gialloverdi nella metà campo avversaria, servendo prima Amato Danilo che subisce fallo al limite dell’area (al 90’), mandando poi il pallone lontano dallo specchio della porta al 48’. Nei minuti di recupero si vede poi una risposta d’orgoglio del San Valentino, con Squitieri che prova a riscrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori, ma la palla termina fuori. Questa è l’ultima azione degna di nota, prima del triplice fischio di Pepe, che decreta la fine dell’incontro. Il Tramonti inizia alla grande questo cammino in campionato: sabato prossimo c’è la trasferta con la Pro Sangiorgese, che a Sarno ha battuto la Lavoratese (4-1). (Ufficio stampa Tramonti ‘85)

1a giornata del Campionato di Prima Categoria – Girone E

Stadio Comunale Avv. Franco Amato – 6 ottobre 2018, ore 16.30

TRAMONTI-SAN VALENTINO 4-2

Marcatori: 6’ Napodano, 11’ Longobardi (R), 65’ Giordano Mor. (R), 80’ Giordano N., 85’ Criscuoli

TRAMONTI: D’Antuono, Buonocore V. (16 ‘st Amato A.), D’Amato W. (1’st Criscuoli), Marigliano, Passaro, Giordano Mor., Giordano Matt. (32’ st Amato D.), Della Pietra, Nasta, Napodano (42’ st Vitagliano), Giordano N. (A disp:. Amato A., Imparato, D’Amato C., Vitagliano, Criscuoli, Mansi, Amato D.)

SAN VALENTINO: Raiola, Palazzo, Curcio, De Biase (9’ st Marrazzo), D’Ambrosio (32’ st Squitieri), Carotenuto, Schiavo, Capistrano, Longobardi, Murolo (9’ st Robustelli), De Giulio (A disp:. Robustelli, Marrazzo, Corrado, Annunziata, Squitieri) All:. Guastaferro

Arbitro: Pepe Alessandro di Nocera Inferiore

Ammoniti: D’Amato W., Passaro, Giordano Matt., Della Pietra, Giordano N., Nasta (Tra); Curcio, D’Ambrosio, Murolo, De Giulio, Squitieri, Annunziata, Palazzo (SVal)

Note: pomeriggio con rovesci, circa 150 spettatori. Recuperi 4’ pt e 5’ st