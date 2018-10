Sorrento, trasferta in Puglia per i rossoneri: domani sfida con il Fasano

Trasferta in Puglia per il Sorrento, che domani affronta il Fasano al “Vito Curlo”, per la gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie D. Nel girone le squadre sono appaiate in classifica con 6 punti, ed entrambe provengono da partite a reti bianche. Ai rossoneri di mister Guarracino è mancato il cinismo contro la Fidelis Andria.

I ragazzi di Laterza, contro il Pomigliano nell’ultimo turno non sono riusciti a vincere la difesa avversaria, allungando a quattro partite l’astinenza di vittorie: il Fasano intende invertire questo trend davanti al proprio pubblico, che negli ultimi tempi ha lasciato l’amaro in bocca alla tifoseria azzurra. Voci che rincorrono dalla Puglia, parlano infatti di qualche novità nella formazione di mister Laterza.

I ragazzi di mister Guarracino, archiviato il tour de force tra Coppa e Campionato, dopo la partita con la Fidelis Andria hanno recuperato quella tranquillità, che consente di affrontare al meglio gli impegni domenicali: Guarracino ha potuto concentrarsi sul lavoro tattico, studiando al meglio gli avversari. I rossoneri dovrebbero scendere in campo con un solido 4-4-2, adottato nelle ultime uscite.