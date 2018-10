Sant'Agata sui due Golfi: presentazione del libro ''I PAESAGGI DELLA DIETA MEDITERRANEA''

Massa Lubrense- “I paesaggi della dieta mediterranea” percorsi geografici in Campania, è il titolo del libro che sarà presentato sabato 6 ottobre alle ore 10 presso la sala dell’oratorio del Santo Rosario a Sant’Agata sui due Golfi.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’assessorato al turismo del comune di Massa Lubrense ed il Centro Universitario Europeo per i beni culturali.

Ad illustrare il libro dopo il saluto del sindaco Lorenzo Balducelli, l’assessore al turismo Giovanna Staiano, il presidente del CUE per i Beni Culturali Alfonso Andria che è anche il redattore e primo firmatario del Disegno di Legge sulla dieta mediterranea, lo chef stellato Alfonso Iaccarino del Don Alfonso 1890, antesignano della dieta mediterranea e della valorizzazione dei prodotti del territorio e Fabio Pollice curatore del volume e ordinario di Economia Politica e direttore del Dipartimento di Storia, società e Studi dell’uomo dell’Università del Salento.

“In Italia la ricchezza e la varietà delle produzioni agroalimentari di qualità sono in larga misura il risultato di quel complesso mosaico naturalistico e culturale che è la stessa penisola, -sottolinea il vicesindaco con delega al turismo Giovanna Staiano- un mosaico che trova la sua più efficace sintesi rappresentativa nella varietà dei paesaggi italiani. Le due cose sono così profondamente collegate che solo tutelando il paesaggio si preserva questa ricchezza ecologica e culturale e, di riflesso, le attività economiche che sono a essa collegate. La dieta mediterranea, nelle sue diverse declinazioni regionali e locali, è uno stile alimentare che ha contribuito a plasmare i paesaggi agrari e mantiene con essi un legame di forte reciprocità. Il volume propone una riflessione intorno al rapporto che lega paesaggio, produzioni tipiche e dieta mediterranea, focalizzando l’analisi sulla Campania, la regione in cui Ancel Keys studiò per primo questo stile di alimentazione, evidenziandone i benefici per la salute umana. Il viaggio nei paesaggi della dieta mediterranea della Campania diviene così un’occasione per riflettere sull’importanza che la tutela del paesaggio può avere nella valorizzazione economica e turistica del territorio. Onorata di avere tra i relatori lo chef stellato Alfonso Iaccarino che attraverso il recupero della cucina semplice fatta di prodotti di qualità ha valorizzato le produzioni locali proponendo uno stile alimentare salutare”.