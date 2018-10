Salvini: «È la camorra il problema a Salerno»

NAPOLI – Vincenzo De Luca incontra Matteo Salvini per segnalargli, tra le altre in Campania, anche «l’emergenza Salerno» e «le zone franche per chi vuole delinquere in città». Il ministro degli Interni, tuttavia, smentisce un allarme criminalità straniera a Salerno. E passando dalla grisaglia istituzionale alla felpa da capo leghista, non conferma ancora la presenza al raduno della Lega a Campagna, la “Pontida del sud” slittata da fine settembre ai primi di novembre. Un appuntamento contro cui si sta mobilitando un manifesto di intellettuali, guidati da Roberto Saviano. «Adoro i manifesti degli intellettuali e mi ci riempio la cameretta » irride subito Salvini, a Napoli per partecipare in Prefettura al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una scelta dettata dalle emergenze camorra e babygang. Al punto che il titolare del Viminale annuncia la volontà di tornare il mese prossimo, perché Napoli è un’urgenza, pure rispetto agli impegni di partito. «La mia agenda la gestisco io e la prossima missione ufficiale in Campania – spiega – sarà il comitato che faccio a Napoli. Non escludo che sarò ad alcune iniziative sul territorio della Lega, che sta crescendo in maniera notevole e ai cui coordinatori ho chiesto massima attenzione e severità, premiando la qualità e non la quantità delle persone che vorrebbero salire sul carro in questo momento ». Se non scioglie la riserva sulla kermesse di Campagna, Salvini parla però del report del governatore De Luca, che non tralascia Salerno. Un colloquio di circa 10 minuti, su richiesta dello stesso ministro, prima di iniziare la riunione in prefettura. Faccia a faccia si trovano «il maestro e l’allievo», come il presidente della Regione si rapporta al leader leghista. «Io allievo di De Luca? Supererò il maestro» replica Salvini, senza rinnegare il feeling antico. «Con il ministro dell’Interno – afferma un abbottonato De Luca – abbiamo fatto il punto sui problemi della sicurezza a Napoli e in Campania. Ho chiesto massima attenzione per il crescente fenomeno della criminalità minorile e pugno duro nella lotta alla camorra». In realtà, è proprio Salvini a svelare come il governatore includa Salerno tra le emergenze, in linea con l’escalation di affondi. Un martellamento ritmato dalle bastonate di De Luca al Pd, in materia di sicurezza, culminato nell’episodio del nigeriano bloccato fuori al supermercato di via Quaranta. Ma Salvini sembra smarcarsi dall’insistenza con cui il governatore evoca la criminalità immigrata. «Mi è stato segnalato qualche problema di ordine pubblico sul lungomare legato al problema dell’immigrazione – dice il ministro degli Interni – di commercio abusivo, di delinquenza, racket. Anche qua però chiedetelo al governatore». Salvini, insomma, spiazza ( «Non voglio essere il ministro che si occupa solo di immigrati»). E soprattutto chiarisce che «Salerno è una delle città italiane con il più basso tasso di criminalità straniera, perché purtroppo è un mercato già abbondantemente coperto dalla criminalità italiana. Quindi la priorità è quella».

Gianmaria Roberti LA CITTA