SALERNO, CONTROLLI DELLA POLIZIA NEI RIONI COLLINARI

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito dei controlli intensificati sul capoluogo salernitano; l’attività è stata svolta dalle pattuglie della Questura di Salerno sul capoluogo cittadino, in particolar modo nelle zone collinari della città, al fine di prevenire e contrastare il verificarsi dei furti in abitazione. Gli agenti della Polizia di Stato hanno svolto posti di controllo ed identificazione di veicoli sospetti nelle frazioni di Ogliara, Matierno, Rufoli, Pastorano, Sala Abbagnano, nell’intera area collinare di Giovi e Sant’Eustachio. I controlli sono stati effettuati con l’impiego delle pattuglie della sezione Volanti della Questura di Salerno e con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Nel corso dell’attività è stato sequestrato un furgone, fermato in quanto sospetto, e poi risultato privo di copertura assicurativa e di revisione, nonché con conducente privo di patente in corso di validità. Sono state verificate la regolarità di alcune autovetture aventi targa straniera fermate nelle zone suindicate, a seguito di segnalazione di auto sospette aventi targhe non italiane.

Nello stesso contesto è stato anche denunciato un giovane, S.R.A., salernitano di 30 anni controllato a bordo dell’auto e trovato in possesso di un’arma impropria.

Complessivamente, durante tali controlli sono state controllate 192 persone , 97 veicoli; inoltre sono state verificate con il sistema automatizzato di lettura targhe 598 veicoli in transito ed effettuati n.20 posti di controllo e denunciate n.1 persona e sequestrato un veicolo per inosservanza al codice della strada.

ANNA SARNO LIRATV