Regione Campania: il governatore-Presidente Vincenzo De Luca al Comune di Padula ha inaugurato il nuovo asilo nido,presenti il Nob. Cav. Attilio De Lisa insieme a Corrado Matera,Tommaso Pellegrino,Paolo Imparato e don Vincenzo Federico.

Ha onorato con la sua presenza anche il Nob. Cav. Attilio De Lisa amico del Parroco e proveniente dal Comune di Sanza.

Infatti si è tenuto oggi domenica 7 ottobre 2018 alle ore 16.30, in località Bivio di Padula, l’inaugurazione del nuovo asilo nido alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L’asilo nido è stato realizzato grazie ad un finanziamento regionale di 200.000 euro con decreto n.636 del 12.06.2014.

Quindi l’inaugurazione della nuova struttura comunale ha visto la presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca insieme all’accompagnatore Corrado Matera Assessore Regionale alla Sviluppo e Promozione del Turismo di cui il giorno 4 ottobre hanno onorato San Francesco Santo Patrono d’Italia al Comune Basilica di Assisi con la presenza anche di Giuseppe Conte Premier Governo Italiano-Presidenza del Consiglio dei Ministri,Luigi De Magistris Sindaco di Napoli,Sua Em. Card. Crescenzio Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli insieme a tutti i Vescovi e Arcivescovi Campani e l’onore della partecipazione di più 200 sindaci di cui la Campania ha donato l’olio per la Lampada Votiva di San Francesco. Anche I sindaci del Vallo di Diano e del Cilento ad Assisi.

“Il nuovo asilo nido si aggiunge alla scuola materna e alla scuola primaria – ha dichiarato il sindaco di Padula Paolo Imparato – arricchendo il polo scolastico di Cardogna”.

Sono intervenuti sul Palco prima il Sindaco Paolo Imparato dando il benvenuto a tutti i presenti (anche i non intervenuti Piero De Luca figlio del Presidente,Franco Picarone consigliere regionale,don Vincenzo Federico Parroco di Padula Scalo e Antonio Florio Responsabile del Piano di Zona S10 di Sala Consilina insieme alle autorità armate presenti del Comando dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e in sequenza il Dirigente Scolastico Prof.ssa Liliana Ferzola del IIS Liceo Carlo Pisacane di Padula,Tommaso Pellegrino Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e Sindaco di Sassano,Corrado Matera Assessore Regionale allo Sviluppo e Promozione del Turismo e infine il Presidente Vincenzo De Luca della Regione Campania valorizzando la Certosa San Lorenzo di Padula e il Monte Cervati la vetta più alta della Campania oltre l’inaugurazione avvenuta dopo gli interventi con la benedizione da parte di don Vincenzo Federico e il taglio del Nastro del Governatore De Luca in presenza del Sottoscritto.

Un grande evento dove ha visto una grande partecipazione di cui Sindaci insieme a Giunta e Consiglio Comunale + Giornalisti, Autorità Religiose e Armate: Vittorio Esposito Sindaco di Sanza,Sergio Annunziata di Atena Lucana Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ASL Salerno,Rocco Giuliano Sindaco di Polla,Giuseppe Cavallone Sindaco di Sala Consilina, Raffaele Accetta Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano e Sindaco di Monte San Giacomo,Michele Marmo Sindaco di San Rufo,Attilio Romano Sindaco di Casalbuono, Michele Di Candia Sindaco di Teggiano,Giuseppe Rinaldi Sindaco di Montesano sulla Marcellana,Giancarlo Guercio Sindaco di Buonabitacolo,Donato Pica Sindaco di Sant’Arsenio,Romano Gregorio Sindaco di Laurino,Arma dei Carabinieri del Comando di Sala Consilina capeggianto dal Capitano Davide Acquaviva, Guardia di Finanza con la presenza del Luogotenente Giuseppe Iannarelli di Sala Consilina, Giornalista Pietro Cusati,Giornalista Lorenzo Peluso,Giornalista Erminio Cioffi,Giornalista Antonio Sica,Giornaliste Anna Maria e Maddalena Cava,ecc. ed altre autorità come il Direttore Sanitario Luigi Mandia dell’Ospedale “Luigi Curto” di di Polla.

Infine la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.