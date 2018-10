METEO: nuova perturbazione sull’Italia con tempo instabile e neve sulle Alpi.

01/10/2018 – “Come nelle attese il tempo sta peggiorando su diverse aree d’Italia per la formazione di un nuovo vortice ciclonico” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “lunedì coinvolto soprattutto il Nord con fenomeni anche intensi e ritorno della neve su Alpi e nord Appennino a tratti sin verso i 1500-1700m; qualche fenomeno anche al Centro. Martedì il maltempo si porterà al Centrosud con piogge e temporali sparsi, localmente intensi, mentre al Nord il tempo andrà migliorando.”“Il prosieguo della settimana vedrà tempo particolarmente instabile al Sud, con il vortice che andrà sprofondando sui mari meridionali” – prosegue l’esperto di 3bmeteo.com – “avremo dunque ulteriori rovesci e temporali, con a tratti marginale coinvolgimento anche del Centro e in particolar modo dell’Abruzzo. Nel contempo al Nord torneranno giornate ben soleggiate, con bel tempo prevalente anche tra Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio.”“Le temperature saranno in generale calo entro martedì su gran parte d’Italia, in linea con le medie del periodo o a tratti lievemente al di sotto. Da metà settimana tuttavia i valori termici saranno in ripresa al Nord e centrali tirreniche, con punte di 26°C su Liguria, Toscana e Lazio. Da segnalare inoltre un nuovo rinforzo dei venti, dapprima di Libeccio e Grecale, poi anche di Tramontana, con raffiche di oltre 50-60km/h su diverse aree del Centronord ( superiori in Sardegna ) e mari molto mossi” – concludono da 3bmeteo.com