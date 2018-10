F3: Mick Schumacher vince titolo, è campione d’Europa

Mick Schumacher ha vinto il campionato europeo di F3. Il figlio del sette volte campione del mondo, grazie al secondo posto nella seconda delle tre gare dell’ultima prova della stagione, ad Hockenheim in Germania, ha accumulato un vantaggio incolmabile sul secondo in classifica, l’inglese Dan Ticktum. La gara è stata vinta dall’estone Juri Vips.

”Sono molto grato al mio team per aver potuto fare questa esperienza ed aver potuto vivere il mio sogno”. Mick Schumacher dedica il suo primo trionfo nel campionato europeo di Formula 3 alla sua scuderia, il team Prema. ”Ho una squadra così forte dietro e attorno a me – aggiunge il figlio 19enne di Michael Schumacher – questo titolo è arrivato grazie a loro ed è per loro”.