Il maltempo che si è abbattuto sul Sud Italia nelle scorse ore ha provocato diversi danni ingenti in molte città. Una situazione che aveva portato la Protezione Civile a diramare un altro avviso di criticità idrogeologica di colore giallo nella giornata di ieri. Tra le aree della regione Campania più colpite Alta Irpinia, Sannio e Tanagro.

Le forti raffiche di vento, però, si sono palesate in modo importante anche in Costiera Amalfitana. Qui tanti arbusti e fogliame vario sono stati trasportati a riva dalle correnti. In particolare, come potete vedere dalle immagini, a Positano è risultato praticamente impossibile fare il bagno. Ingenti le quantità di legname portato a riva dalle onde, a tal punto che diversi stabilimenti balneari hanno evitato ai clienti di entrare in acqua. Per fortuna non si tratta di immondizia inquinante. Intanto il Comune si è già attivato per normalizzare la situazione.

L’assessore Giuseppe Guida ci ha riferito come l’amministrazione sia intervenuta sul posto, con addetti alla pulizia delle acque, confermando anche il fatto che si tratti di materiale non inquinante, trasportato dalla corrente.