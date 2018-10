Cilento Terremoto nel Golfo di Policastro (Salerno), il sisma non è stato avvertito dalla popolazione data l’elevata profondità della scossa, nessun danno

04/10/2018 – Scossa di terremoto questa mattina alle 9.07 nelle acque del Golfo di Policastro tra Campania e Calabria. Il sisma è avvenuto ad una profondità elevata ovvero circa 356 km. Non si registrano problemi, né la popolazione ha avvertito il movimento. Questa non è l’unica scossa che si segnala nelle ultime 12 ore; nella serata di ieri, poco più a sud, si era registrato un sisma di magnitudo 2,3 ad una profondità di 183 km. Anche in questo caso non sono state segnalate conseguenze. (Rassegna stampa – Salernonotizie)