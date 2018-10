Calcio, Serie D – Oggi il Gragnano impegnato in trasferta contro l’Audace Cerignola dell’ex Ciro Foggia

Si avvicina la gara tra Audace Cerignola e Gragnano che domenica 14 ottobre si affronteranno allo stadio “D.Monterisi”. I gialloblù campani, dopo la vittoria nel derby Campano contro il Pomigliano, proveranno l’impresa in terra pugliese. Il mister dei pastai ha caricato i suoi durante la settimana facendoli lavorare intensamente per cercare di arrivare in Puglia nella miglior forma possibile. Domenica, infatti, i ragazzi di mister Rosario Campana saranno impegnati in una delle trasferte più difficili della stagione, dove molte squadre sono cadute.

Il Cerignola è una squadra completa e piena di esperienza grazie anche ai tanti calciatori che hanno disputato i campionati di serie C. La formazione allenata da Leonardo Bitetto è infatti tra le favorite alla vittoria del torneo. Cerignola che proprio in questa settimana ha conquistato il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di serie D superando l’Altamura ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Pastai che in Puglia ritroveranno quello che è stato uno dei calciatori più importanti della storia Gragnanese , ovvero Ciro Foggia. L’ex centravanti gialloblè proprio qualche anno fa fece sognare i tifosi del Gragnano che erano appena stati promossi in serie D dopo la grande vittoria del campionato d’eccellenza . Ciro fu una scommessa dell’allora direttore Cipriano Coppola ,che lo prelevò dal Portici – allora squadra militante in Eccellenza – dove aveva segnato 15 reti . Il direttore in un primo momento fu anche criticato, perché si pensava che Foggia non era adatto per il campionato di serie D. Ma il bomber napoletano riuscì a farsi ricredere e proprio lui trascinò i gialloblù alla salvezza. Ll obbiettivo fu raggiunto grazie ai suoi 21 gol ,le stesse reti che permisero anche al bomber napoletano di avere lusinghe da squadre di serie C. Ciro Foggia l’ anno successivo alla storica salvezza col Gragnano, firmò un biennale col Melfi ,poi ha gioco un altro anno sempre in C con Teramo ,Sicula Leonzio. Campani che non hanno mai affrontato da avversario Ciro Foggia , anche perché questo è il primo anno che il centravanti e’ tornato a giocare in D dopo le vari parentesi nei professionisti.

Nella scorsa stagione allo stadio “Monterisi” i pastai colsero una strepitosa vittoria per 2-0 grazie ai gol di capitan Martone ,ed una eccezionale rete di Daniele Franco.

La gara di domenica è stata affidata al signor Davide Di Marco. Il primo assistente sarà Fabio Dell’Arciprete, mentre il secondo assistente sarà il signor Alessio Miccoli.

