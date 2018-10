Amalfi la Preside del Liceo Classico Solange Hutter “Ringrazio tutti per la solidarietà ma sto pensando di andare altrove”

Amalfi. Un post dalla dirigente scolastica questa mattina che riprendiamo per completezza di cronaca rispetto alla vicenda della presunta zuffa smentita dalla stessa ha anche pubblicato il referto medico dell’ospedale della Costiera amalfitana di Castiglione di Ravello.

Prima che gente senza scrupoli e senza attributi strumentalizzi ulteriormente le situazioni, COMUNICO a tutti gli interessati che,nonostante il supporto, L’amicizia e le centinaia di persone che mi apprezzano e mi stimano profondamente( reciprocamente), sono arrivata ad una conclusione che porterà inevitabilmente ad una decisione. Le persone oneste intellettualmente possono confermare in pieno che è stata data L anima per questa scuola, conseguendo risultati di eccellenza noti e documentati, come il primo posto in termini di qualità e possibilità lavorative post diploma , a livello regionale, valutazione ad opera della Fondazione Agnelli di Torino , ma non solo; invito tutti a prendere le dovute informazioni su tutto quanto è stato fatto e ottenuto per questo istituto che sono stata fiera di presiedere per tanti anni(questo è il settimo). Abbiamo curato i nostri studenti a partire da un adeguato abbigliamento, all’ educazione, allo studio metodico e proficuo; ci siamo presi cura delle famiglie andando ben oltre le nostre competenze, risolto casi difficili, etc etc etc, non ho paura di essere smentita, quindi informatevi. La mia “severità “ , ovviamente, sarebbe ed è servita a dare indicazioni precise agli studenti affinché sapessero comportarsi bene nel mondo del lavoro e nella loro vita; le note per i ritardi avevano lo scopo di insegnare al ragazzo ad essere puntuale nelle proprie cose. Non avevo capito che ciò , invece di essere apprezzato , faceva crescere odio nei confronti della scuola, ci tenevo fermamente e con tutto il cuore alla formazione migliore per i nostri studenti. Ora ho capito che la gente vuole restare laddove si trova, a nessuno importa nulla , L’ ordine, la pulizia , la disciplina sono valori obsoleti , anzi , sono “disvalori”. Ho realizzato progetti contro le gogne mediatiche , contro la miseria di un pensiero volgare e maschilista difendendo le ragazze in quanto donna e madre. Anche questo è documentato. Tutto lo è, la verità lo è. Ho cercato in tutti i modi di far prevalere gli interessi comuni sugli interessi individuali, e infatti la scuola in questi anni ha fatto passi da gigante che sono sotto gli occhi di tutti .Il mio tempo è prezioso e non posso accettare di spenderlo per gli altri ricavandone offese e calunnie, è inaccettabile, pertanto porterò a termine il mio lavoro con il dovuto impegno e la dovuta professionalità che mi ha sempre contraddistinto , poi chiederò di poter continuare altrove la mia vita professionale. Anche io ho un cuore e dei sentimenti e leggendo una frase su Instagram, scritta da qualcuno che è sempre stato curato, accettato e seguito dalla scuola in modo esemplare , ho deciso che quando è troppo è troppo. Chi aveva mire sulle mie scuole si rassereni , e chi odia la mia severità educativa, anche. È molto probabile che ne siate liberi presto. Ho altri progetti in altri luoghi. Tanto dovevo per evitare strumentalizzazioni e ulteriori calunnie. I ringraziamenti a tutti i miei collaboratori e le centinaia di famiglie che ci sono

State sempre accanto saranno personali e riservati . Grazie