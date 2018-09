Viabilità Strada Statale 163 Costiera Amalfitana Accuse infamanti alle Amministrazioni Locali e alla Polizia Municipale

Rispingiamo al mittente le gratuite e gravi accuse lanciate dal dirigente sindacale Sig. Diego Corace, apparse su una nota testata giornalistica locale, il quale rispetto alle ataviche problematiche di viabilità che angosciano, cittadini, vacanzieri e lavoratori, punta il dito della “vergogna” contro le Amministrazione Locali e tutti gli appartenenti della Polizia Municipale, concretizzando di fatto la sua completa inconsapevolezza sulle dinamiche che annualmente attanagliano gli organismi istituzionali direttamente interessati al transito sulla strada statale (ANAS, Polizia di Stato sezione stradale, Prefettura, Regione Campania, ecc.), tanto da costringere le Amministrazioni Locali a supportare e coadiuvare a loro spese le gravi carenze strutturali ed organizzative riconducibili all’aumento dei flussi di traffico nei periodi estivi.

Incondizionata solidarietà viene espressa nei confronti di tutti i lavoratori chiamati a vario titolo a lottare sulla strada per assicurare servizio e sicurezza ai cittadini, che sovente sono oggetto irragionevolmente di aggressioni subite in modo esponenziale anche dagli indefessi Agenti di Polizia Municipale, i quali sono costretti a fronteggiare durante tutto il periodo estivo insostenibili turni di lavoro per assicurare la sicurezza stradale.

La diatriba istituzionale si trascina da oltre 40 anni senza trovare soluzioni a breve medio e lungo termine, o strade alternative di fondamentale importanza ad assicurare la viabilità del mare. Tavoli tecnici e politici sono semplicemente serviti ad emanare annualmente provvedimenti di restrizione all’accesso degli autobus in Costa d’Amalfi, e proposte rimaste inattuate, di adottare un sistema tecnologicamente avanzato di controllo degli accessi dai quattro varchi esistenti (Positano, Agerola, Valico di Chiunzi e Vietri sul Mare) alla Statale Amalfitana al fine di limitare autorizzazioni di corse giornaliere i quali nei periodi di punta, sfiorano i 100 bus che ogni giorno percorrono la Strada Statale 163.

Auspichiamo che in sinergia alle attività profuse dalle organizzazioni sindacali territoriali dei rispettivi settori, che puntano il dito verso gli organismi istituzionalmente responsabili, si possano affiancare con la conoscenza tutte le parti sociali, in difesa dei servizi e del Lavoratori.