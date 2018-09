Sampdoria 3-0 Napoli. Prima sconfitta per Ancelotti!

Analisi tecnica Al Ferraris è andata in scena la terza giornata di campionato con i blucerchiati che hanno travolto il Napoli, squadra in un buon momento dopo le due vittorie iniziali di questo campionato. Tanti punti di domanda per i tifosi azzurri che non aspettavano questo risultato. Il Napoli che abbiamo visto a Genova è lo stesso Napoli del 1-2 con la Lazio e il 3-2 con il Milan. Questa partita è stata la veritiera, si è evidenziato ciò che si aspettavano tutti, una sconfitta, perché la squadra di Ancelotti è sempre andata in svantaggio in queste 3 partite, ma è riuscita a capovolgerla soltanto 2 volte. La Sampdoria rispetto ai laziali e ai milanisti è riuscita a limitare gli azzurri in fase offensiva, preparando la partita basandosi sulla difesa, e questo metodo ha dato i suoi frutti. Abbiamo visto un Napoli con una preparazione fisica non al meglio soprattutto in difesa che rispetto all’anno scorso sembra del tutto cambiata. In attacco poche idee e nessuno che riusciva a creare occasioni da rete. Forse i cambi ad inizio ripresa sono stati troppo precoci, però non bisogna farne una colpa ad Ancelotti perché ha provato un esperimento che prima ad ora non avevamo mai visto, magari in futuro andrà meglio. Ben venga la sosta che potrà fare chiarezza sulla sconfitta e cercare un rimedio per la prossima giornata in casa contro una fiorentina in un ottimo momento.