Lutto a Positano per lo chef Alberto Carella dell’hotel Villa Franca. Fatale schianto in moto

Lutto a Positano in Costiera amalfitana per la morte del giovane chef Alberto Carella di soli 23 ann , giovane che ha lavorava nell’Hotel Villa Franca di Positano come ha riportato Il Mattino di Napoli

Il giovane ha perso la vita questa notte all’ospedale di Sarno a seguito di un incidente in moto, mezzo da lui amato, a Palma Campania. Lo schianto è avvenuto poco vicino l’abitazione del giovane chef: Alberto ha fatto appena in tempo ad uscire dalla sua abitazione in sella alla moto che un’auto guidata da un giovane del posto l’ha travolto.

Il giovane è stato sbalzato dalla sua moto ed è rimasto a terra privo di conoscenza. Immediati i soccorsi sia da parte del proprietario dell’autovettura coinvolta nel sinistro che dai passanti che si trovavano in quel momento nei pressi dell’incidente.

Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi sin dal momento del suo ricovero all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. Dopo poche ore di ricovero il giovane ha perso la vita nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarlo.

Nonostante la sua giovane età Alberto Carella era già un cuoco affermato e con un grande futuro davanti. Dopo gli studi all’istituto alberghiero di Ottaviano, da qualche anno lavorava nel ristorante dell’Hotel Villa Franca a Positano. Oltre alla cucina aveva anche una passione per le moto.

La redazione di Positanonews esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici che lo conoscevano.