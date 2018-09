In Campania la terra torna a tremare. Nella notte scossa di magnitudo 3.0, epicentro in provincia di Benevento

La terra torna a tremare in Campania. Alle 4.22 di questa notte si è registrata una scossa di magnitudo 3.0 e profondità 13 km. Molte persone sono scese in strada per la paura ma, per fortuna, non si registrano danni. L’epicentro è nel comune di Pontelandolfo, in provincia di Benevento. Nei giorni scorsi nello stesso comune sannita si erano verificati quattro lievi movimenti tellurici di magnitudo variabile tra 2 e 2.8. La scossa sismica è stata avvertita anche nel vicino Molise.