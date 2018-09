CAMPANIA, ANAS: PER INCIDENTE, PROVVISORIAMENTE CHIUSO AL TRAFFICO – IN DIREZIONE SUD – UN TRATTO DELLA TANGENZIALE DI SALERNO (SS18)

il sinistro, un tamponamento, si è verificato in uscita dalla galleria ‘Sala Abbagnano’

Napoli, 27 settembre 2018

Provvisoriamente chiuso al traffico a causa di un incidente, un tratto della Tangenziale di Salerno (SS18) – in direzione sud (Reggio Calabria) – in corrispondenza della galleria Sala Abbagnano, al km 56,000.

Il sinistro, uno tamponamento occorso in uscita dal tunnel, ha coinvolto due autovetture provocando il ferimento di una persona.

Attualmente la circolazione in direzione sud viene deviata con indicazioni in loco.

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas ed il personale del 118 e delle Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

