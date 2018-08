Travolto da un camion, morto l’ex senatore Novi

Una fine incredibile, quella dell’ex senatore di Forza Italia Emiddio Novi, 72 anni, che ieri è stato travolto e ucciso da un mezzo della nettezza urbana a Sant’Agata di Puglia, suo paese natale. Pubblichiamo un ricordo di Gigi Casciello.

Ci sono uomini che attraversano la vita di ciascuno di noi. E poi ci sono quelli che la segnano, la attraversano e quando se ne vanno per sempre ti lasciano un vuoto profondo fino a farti avvertire una solitudine mai avvertita. Emiddio Novi appartiene a questi di uomini, per il suo sguardo che sapeva andare oltre, per la mediocrità che non gli apparteneva, e la capacità di affrontare le asperità della vita con l’audacia di chi ha il cuore grande. Ed il suo cuore Emiddio lo ha messo sempre avanti a tutto: da giornalista, da deputato, da senatore, da intellettuale. Ed ancor prima negli anni giovanili quando dirsi ed essere di Destra significava mettere a rischio anche la vita. Ecco perché con Emiddio Novi muore un uomo libero, capace di leggere prima di altri il cambiamento dei tempi e delle passioni dei popoli. Quando nel 1980 con Achille Lauro colò a picco anche il Roma, il più antico quotidiano del Mezzogiorno, dove egli aveva percorso già parte della sua brillante carriera giornalistica, restò quello che era e a differenza di altri, che seppero riciclarsi, seppe attraversare il deserto con orgoglio e appartenenza alla propria storia e alle proprie idee. Dall’85 al Giornale di Napoli di Orazio Mazzoni iniziò un’altra storia ed Emiddio Novi riprese a scrivere e raccontare come sapeva fare. E non era facile in una Campania omologata, immobile, schiacciata dall’orgia politica post-terremoto e dalle strade insanguinate dalla guerra scatenata dalla camorra di Cutolo. Ma fu quando di quel Giornale di Napoli divenne direttore che scrisse una delle pagine più esaltanti del giornalismo campano e italiano. Furono anni straordinari che ho avuto l’onore e l’orgoglio di condividere con Emiddio e con un’indimenticabile comunità umana prima ancora che professionale. Ed in politica con Forza Italia, da deputato prima, senatore dopo, portò la stessa passione ed intelligenza. Potrei dire molto altro di Emiddio ma il dolore è grande, pari alla gratitudine che ho per lui per lo sguardo che mi ha insegnato ad avere sulla realtà, per la passione di un impegno anche in politica. Emiddio Novi era altra cosa. Se ne è andato troppo presto, in un modo beffardo, del quale credo da lassù starà ridendo anche lui. Stringo in un forte abbraccio la moglie Pina, i figli Errico, Alessandro e Vittorio. Siate sempre fieri del vostro grande papà.

*giornalista, deputato di Forza Italia GIGI CASCIELLO LA CITTA