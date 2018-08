Rocky Balboa emoziona sempre

Il martedì di RaI3 è ancora dedicato alla saga pugilistica di Rocky. Oggi, alle 21.15, il sesto appuntamento con Stallone-Rocky dal titolo “Rocky Balboa”. L’ex pugile è diventato vedovo di Adriana (morta a causa di un tumore) e gestisce un ristorante chiamato “Adrian’s”. Qui intrattiene i suoi clienti raccontando loro i suoi passati trionfi, mentre ogni mattina si reca al cimitero per trovare sua moglie. Il cognato Paulie cerca inutilmente di riportarlo al presente, ma Rocky è ancora legato alla figura di Adriana ed al ricordo della boxe. Dopo tanti anni Rocky incontra Marie, una conoscenza legata all’infanzia di lei, che vive ora con un figlio, avuto da un rapporto con un giamaicano, e lavora presso il vecchio bar del quartiere. Rocky decide di assumerla al suo ristorante, affezionandosi sia a lei che a suo figlio. Un giorno viene proposta in TV una simulazione al computer: una sfida virtuale fra l’attuale campione mondiale dei pesi massimi Mason “The Line” Dixon e Rocky Balboa. L’esito della simulazione dà per vincente Rocky. Il campione del mondo Dixon, nonostante vinca tutti gli incontri, non gode di una grande simpatia da parte dei fan perché spesso vince in un solo round e offre uno scarso spettacolo agli appassionati. Così, facendo leva sul successo televisivo di questa simulazione e venuti a conoscenza che Rocky Balboa ha dichiarato pubblicamente di voler tornare a combattere (sia pure in incontri di modesto livello), gli agenti di Dixon tentano allora di convincerlo a tornare sul ring contro il campione per un match di esibizione. Rocky, dopo aver ottenuto dalla commissione medica pugilistica americana l’idoneità fisica per combattere, accetta la sfida di Dixon. Viene scoraggiato dal figlio Robert e dal cognato Paulie, che non vedono di buon occhio questa decisione, ma per tornare a rivivere le emozioni del passato accetta lo stesso: dentro di lui è ancora vivo l’istinto del combattente.