Positano. Grande emozione per l’ostensione della reliquia di San Giovanni Paolo ll

Positano. Grande emozione ha accompagnato questi giorni l’ostensione della reliquia di San Giovanni Paolo ll a Positano. L’ostensione si conclude oggi nella Chiesa madre, con una solenne celebrazione della S. Messa presieduta dal parroco don Aniello Russo e da don Giulio Caldiero, responsabile vicario della Foranina. La solenne cerimonia si concluderà con l’intervento del Dott. Raffaele Mazzarella, direttore del Centro Culturale S. Paolo onlus sede territoriale della Campania, che accoglierà la reliquia di Karol Wojtyla, attesa dal 10 al 13 agosto in Abruzzo, nelle città di Pescocostanzo e Rivisondoli. Un ringraziamento particolare a Stefano Mazzarella per aver curato lo staff tecnico.

