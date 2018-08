Napoli – Milan, sabato sfida stellare Higuain osservato speciale, è la prima di Ospina. Dove sentirla e vederla le formazioni – Seconda giornata di Serie A caratterizzata da grandi incontri; oltre al match di apertura tra Juventus e Lazio, sarà Napoli-Milan la partita di cartello di questo turno. La squadra di Ancelotti arriva dalla vittoria in rimonta contro la squadra di Simone Inzaghi, in cui si è visto un undici determinato e un Milik in ottima forma, pronto a confermare il suo posto da titolare. Per il Milan sarà invece la partita di esordio, non avendo giocato alla prima giornata in rispetto della tragedia di Genova. Gattuso avrà molti nuovi giocatori, otto in totale, arrivati durante la finestra di mercato estivo. I rossoneri avranno in Higuain la loro arma principale per scardinare la granitica difesa azzurra. La partita di disputerà sabato 25 Agosto alle ore 20.30, presso lo stadio San Paolo di Napoli. Vediamo ora le probabili formazioni di Napoli-Milan

Napoli-Milan Probabili Formazioni

Nessun dubbio per Carlo Ancelotti che dovrebbe confermare in blocco la formazione vista a Roma, mantenendo quindi Milik al centro dell’attacco a discapito di Mertens, e con Zielinsky a centrocampo con Ruiz pronto a subentrare. Ospina, invece, insidia Karnezis a difesa della porta partenopea. Difesa confermata con Hysaj e Mario Rui sulle fasce e Albiol-Koulibaly come centrali. Molte, invece, le possibilità per Gattuso; in difesa esordirà Mattia Caldara come in attacco Gonzalo Higuain. Ballottaggio tra Borini e Bakayoko, con il secondo favorito comportando lo spostamento di Bonaventura nel tridente.

Probabile Formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Hysai, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinsky; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti

Probabile Formazione Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bakayoko; Suso, Higuain, Bonaventura. Allenatore: Gattuso

Radiocronaca Napoli-Milan

La radiocronaca di Napoli-Milan verrà trasmessa da RadioGoal24 sul canale Spreaker, sul proprio sito web www.radiogoal24.it e sulla pagina Facebook di RadioGoal24 a partire dalle ore 20.30.

Dove vedere in TV e streaming Napoli-Milan

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, nuova piattaforma online che trasmetterà diverse partite a settimana. Il match sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e laptop.