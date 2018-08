MERCATO SALERNITANA: PRESO DAVIDE DI GENNARO, E POI ANCHE I DUE ANDERSON

Ultimo giorno di mercato per la Salernitana. Il gong è suonato alle ore 20. Il diesse Fabiani al Melia di Milano è riuscito a prendereDavide Di Gennaro che lascia così la Lazio, accettando il trasferimento in Serie B. Sulle corsie esterne va a sistemarsi Djavan Anderson che, dopo essersi allenato negli scorsi giorni con la Lazio, arriverà in prestito alla Salernitana. La Lazio ha prestato al club satellite della Salernitana anche l’attaccante brasiliano Andrè Anderson Pomilio Lima (19), acquistato lo scorso martedì dal Santos.

Per quanto riguarda la difesa, fumata bianca per il tesseramento del difensore ex Avellino Marco Migliorini. Il calciatore firmerà il proprio accordo (biennale con opzione per una ulteriore stagione) nella giornata di domai. Monaco (richiesto anche dal Crotone) è andato ad aggiungersi l’under Varga, di proprietà della Sampdoria.

Non si sblocca l’empasse relativo a Ceravolo: la “belva” piace e non poco ai granata, che però non sono ancora riusciti a trovare collocazione né a Bocalon né a Volpicelli.

Orlando dovrebbe rimanere a Salerno. Zito, previa buonuscita, rescinderà il contratto ed andrà a Caserta. Discorso analogo per Di Roberto, pronto ad accettare la proposta della Juve Stabia. A Fabiani sono stati proposti diversi giovani (come i centrocampisti Jaadi dell’Udinese e Carriero del Parma) che però non stuzzicano la fantasia di Colantuono. Cicerelli viaggia verso il prestito al Foggia.