Incubo caldo, 30 gradi anche di notte: 18 città italiane con il bollino rosso

Caldo e afa da bollino rosso per molte città italiane. I meteorologi prevedono notti tropicali mentre l’afa spinge i consumi di elettricità. Il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute segnala una escalation dei centri con allerta 3, la più alta, che entro giovedì saliranno a 18, tutti al Centro-Nord.

Mercoledì codice rosso a Bolzano, Bologna, Campobasso, Firenze, Genova, Perugia, Pescara e Rieti. Mentre giovedì 2 agosto saliranno a 18 le città contrassegnate dall’allerta 3: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. A Napoli oggi almeno 300 accessi al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli per malori legati al caldo. A Bolzano è in vigore il piano del Comune per assicurare agli anziani un pò di refrigerio nelle ore più calde della giornata in strutture con aria condizionata. E per trovare ristoro si deve salire molto in alto: a tremila metri di quota vengono toccati i 15 gradi, mentre sulla Cima Libera, a 3.399 metri, la massima è comunque di 10 gradi. A Genova «gli accessi ai pronto soccorso sono superiori alla media, i dati non sono allarmanti ma la situazione preoccupa», spiega Ernesto Palummeri, coordinatore del Centro di riferimento per la prevenzione dei danni da ondate di calore per la Liguria. Anche qui il Comune ha predisposto il piano caldo: prevede personale che vigila su casi critici e la possibilità di trascorrere tempo in centri sociali e biblioteche climatizzate. Lombardia nella morsa dell’afa, con l’aumento di temperature e umidità anche nelle ore notturne. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale su dati del Servizio meteorologico di Arpa Lombardia. In pianura le massime registrate nella giornata di ieri hanno raggiunto i 34,7 gradi di media, con il record di Asola, in provincia di Mantova, dove il termometro ha toccato i 37,1 gradi e l’umidità relativa è arrivata all’85%.

A Bologna, gli accessi ai Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore e del Policlinico Sant’Orsola per la categoria ‘over 75’, la più colpita, sono minori rispetto alle attese e alle stime del periodo 2013-2017. E a Firenze l’amministrazione comunale «raccomanda di limitare le attività all’aperto per anziani, bambini e soggetti fragili»; c’è poi un lieve incremento degli accessi di pazienti con problematiche legate alle alte temperature nei 9 pronto soccorso dell’Asl Toscana a cui fanno riferimento Firenze, Empoli, Prato e Pistoia. Caldo intenso anche in gran parte dell’Umbria ma gli ospedali di Perugia e Terni non segnalano emergenze. A Pescara per fronteggiare l’afa in molti si sono riversati sulle spiagge, e la centrale operativa del 118 non ha registrato un incremento degli interventi legati al caldo, così come gli accessi in pronto soccorso non hanno numeri eccezionali.

Anche a Campobasso al momento non si registrano particolari disagi. A Rieti, infine, le autorità sanitarie segnalano un lieve aumento degli accessi in ospedale per malori, soprattutto tra gli anziani. «L’anticiclone africano arroventerà l’Italia almeno per tutta la settimana – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – Ci attendono notti tropicali con minime anche di 25-27 gradi specie nei grandi centri urbani e lungo le coste». Per l’esperto non mancheranno «temporali di calore estivi, improvvisi, localizzati ma anche intensi su Alpi e Nordovest, mentre da venerdì il rischio aumenterà al Sud». Il grande caldo e i condizionatori d’aria a tutta birra spingono al massimo i consumi di elettricità: hanno toccato il nuovo record di quest’anno a 56.400 MW. Secondo i grafici di Terna, il dato supera il precedente primato di 54.700 MW toccato il 28 febbraio in concomitanza con il grande gelo, ma resta ben al di sotto del picco storico di 60.500 MW raggiunto il 22 luglio del 2015. Con l’avvio delle ferie estive il carico fisiologicamente scenderà.

