Chievo-Juventus: la diretta

E’ arrivato il grande giorno. E’ ricominciata la Serie A. Nonostante il lutto nazionale proclamato per oggi sabato 18 agosto, il campionato italiano (a eccezione delle partite che vedono coinvolte le due genovesi) non si ferma.

L’anticipo delle 18 del sabato Chievo-Juventus è, insieme a Lazio-Napoli, la partita che attira di più l’interesse degli appassionati del calcio. Il motivo è semplicissimo: è la prima gara ufficiale di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus.

La partita si è aperta subito con un gol per i bianconeri: nemmeno 3 minuti dal fischio d’inizio della Serie 2018-19 e Sami Khedira, con una girata di sinistro da breve distanza, segna il gol dell’1-0.

La Juve si rende pericolosa più spesso ma senza mai impensierire seriamente Sorrentino, ad eccezione di un tiro di Ronaldo uscito di poco oltre il palo sinistro. Il Chievo pareggia i conti al minuto 38: bella palla in mezzo di Giaccherini dal vertice sinistro dell’area di rigore e altrettanto bella torsione di Stepinski, che di testa fa 1-1.

Partita dai ritmi blandi e con pochi momenti di spettacolo. Nonostante i due gol in 45 minuti, non possiamo dire di aver assistito a una partita emozionante. Ronaldo, per ora, appena sufficiente.

Vediamo che succederà nel secondo tempo!