Angelo Borrelli non esclude che in Molise possano esserci scosse di terremoto più forti. Paura in Campania

Oggi il Capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli era al Coc di Montecilfone (Campobasso) dove ha incontrato il sindaco Franco Pallotta, i tecnici e le istituzioni locali per fare il punto sull’emergenza terremoto in Molise. Borrelli ha ribadito quanto aveva già affermato due giorni fa in Prefettura a Campobasso e, cioè, che non si possono escludere ulteriore scosse di terremoto, anche di più elevata intensità. I tecnici, infatti, sostengono che è aumentata la probabilità che ci possa essere una scossa più forte di quelle registrare ultimamente. Queste parole, ovviamente, gettano nell’apprensione anche la Campania dove già le scosse precedenti sono state avvertite dalla popolazione ed ora si teme possa verificarsi un terremoto di magnitudo maggiore. Ipotesi che desta preoccupazione e paura nei campani.