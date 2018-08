Agerola, rimandati i festeggiamenti per la festa di San Gregorio

La tragedia del 14 agosto di Genova ha scosso gli animi di tutti gli italiani. Molte feste di ogni tipo, durante questa settimana, sono state rimandate, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Per domani sabato 18 agosto è stato proclamato il lutto nazionale.

Ad Agerola, più precisamente nella frazione San Lazzaro, il programma civile della festa di San Gregorio Magno è stato annullato per essere ‘recuperato’ a settembre. Il Santo viene festeggiato da calendario proprio il 3 settembre, ma nella frazione agerolese le varie iniziative civili in suo onore si sono spesso celebrate ad agosto, sia per approfittare delle condizioni meteorologiche più favorevoli, sia per permettere ai tanti turisti presenti di partecipare insieme agli agerolesi. Per quest’anno erano in programma due concerti (uno della Banda ‘Città di Agerola’ e un altro del gruppo musicale ‘Indietro tutta’) proprio nel weekend iniziato oggi.

Il comitato della festa ha deciso di partecipare al lutto nazionale in onore delle vittime di Genova e di annullare i vari eventi di intrattenimento previsti per sabato, domenica e lunedì. I concerti verranno ‘recuperati’ nel fine settimana precedente al giorno di San Gregorio Magno: l’1 e il 2 settembre (sabato e domenica). Lunedì 3, invece, ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria.

Questo il comunicato ufficiale dei ‘fratelli e sorelle di San Gregorio’ pubblicato sui social.