SORRENTO. Nasce “Sorrente Nostalgie”

Un battesimo istituzionale di eccezione, a Sorrento, e una spettacolare serata-evento, a Vico Equense, al Grand Hôtel Moon Valley, per la presentazione della nuova collezione di profumi “Sorrente Nostalgie”, creata dallo stilista romano Mauro Lorenzi, con il suo brand “Mauro Lorenzi Profumi. Due interventi di grandissimo interesse, sul piano della promozione turistica e del marketing territoriale, del sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, e del presidente della Federalberghi della Campania, Costanzo Iaccarino, nell’incontro-stampa della mattina, al Palazzo Municipale di Sorrento, moderato dal giornalista Ciriaco Viggiano, hanno sottolineato la qualità e l’originalità delle due fragranze: L’Orange e La Mer. “Prodotti simili di eccellenza – ha sottolineato Cuomo – contribuiscono a promuovere l’immagine di Sorrento nel mondo, in virtù della loro capacità di esaltare elementi caratteristici della nostra terra, come gli agrumi e il mare”. “La nuova collezione di Mauro Lorenzi – ha aggiunto Iaccarino – concorre a rafforzare il nostro brand territoriale e a valorizzare quella cultura dell’ospitalità che ha fatto di Sorrento una delle mete turistiche più ambite al mondo”. Lorenzi, da parte sua, ha ringraziato le autorità per l’accoglienza, sottolineando come queste sue nuove “creature” rappresentino un omaggio a una località, alla quale è affettivamente legato da anni: “Il mio impegno creativo e imprenditoriale è stato mosso da questi sentimenti e si è concretizzato in due fragranze persistenti, unisex, realizzate con essenze naturali, capaci di restituire ai turisti la memoria olfattiva del luogo, in cui hanno piacevolmente soggiornato, e ai sorrentini l’orgoglio di abitare una terra meravigliosa.” Una serata-evento spettacolare, organizzata dalla “Mauro Lorenzi Profumi”, con alcuni sponsor di eccezione, nell’incantevole scenario del Grand Hôtel Moon Valley di Vico Equense, ha concluso, in un clima entusiasmante, la giornata celebrativa. Più di duecento selezionati ospiti, provenienti anche dall’estero, da Milano, da Roma e da Napoli, hanno festeggiato la nascita delle due nuove fragranze, tra prova profumi, photo opportunity, musica, danza e gastronomia. L’attrice Debora Ostieri ha presentato l’applauditissimo concerto del cantante soul Antonio Marino, volto notissimo dei talent show X-Factor e The Voice of Italy, la cui voce straordinaria ha incantato il pubblico dei partecipanti. Una torta regale, infine, con il logo del brand, ha suggellato i festeggiamenti, tra i commenti euforici di molte personalità delle istituzioni, della cultura, del cinema, del turismo, dello spettacolo e dell’informazione.