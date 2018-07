Sentiero degli Dei, arrivano i fondi: presto i lavori per la messa in sicurezza del tratto franato

ANTEPRIMA POSITANONEWS

Nella mattinata di oggi è arrivata la PEC della Regione Campania che il Comune di Positano (così come quello di Agerola) aspettava da mesi: la richiesta di finanziamento da parte dell’amministrazione De Lucia è stata accettata e presto cominceranno i lavori per la messa in sicurezza del tratto franato a causa dalle forti piogge dello scorso inverno.

In seguito al sopralluogo di funzionari specializzati, è stato accertato che ci fosse bisogno di un intervento di riparazione e messa in sicurezza. Parte del muro (un tratto di circa dieci metri, si legge sul documento) era crollata per effetto della pioggia e il Sentiero era stato chiuso, in un tratto che è di competenza del Comune di Positano.

Vista l’importanza del Sentiero degli Dei per il turismo campano e vista la mancanza di fondi da parte del Comune di Positano, è stato richiesto un intervento speciale alla Regione Campania. Il contributo è di poco più di 10.000 euro e il soggetto attuatore dell’intervento (di ‘somma urgenza’, si legge) sarà il Comune di Positano.

Si risolve finalmente una situazione ‘scomoda’ che arrecava un danno d’immagine al Sentiero, meta di moltisimi turisti da tutto il Mondo, in forte aumento negli ultimi 5 anni.