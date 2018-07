Le temperature dovrebbero stabilizzarsi sui 30 gradi circa. Tuttavia questo week end dovrebbe essere caratterizzato da prevalente sole in tutta Italia anche se, purtroppo, potrebbero non mancare alcuni sprazzi temporaleschi: vediamo dove!

Il fenomeno legato all’alta pressione sta influenzando tutto il nostro stivale da Nord a Sud e ciò farà si che le giornate legate a questo week end (7-8 luglio) saranno prevalentemente illuminate e riscaldate dal sole con una dovuta precisazione da fare, però: già da ieri sera (venerdì), abbiamo assistito alla formazione di qualche temporale al Nordovest dove sono state interessate anche alcune zone come il Piemonte e la Lombardia, Milano compresa dove è scesa giù un po’ di grandine. Al Sud e sulle nostre zone si è reso visibile soltanto un po’ di annuvolamento sparso, ma nulla di rilevante.

Sabato

Nel pomeriggio di oggi potremmo assistere a qualche fenomeno intenso in prossimità delle Alpi e lungo la dorsale appenninica. Sempre nel pomeriggio questi fenomeni potrebbero spostarsi anche sulla Campania e sulle sue coste. Il sabato sera / notte per gli amanti della vita notturna e con essa, dei suoi eventi dovrebbero, tuttavia, poter rimanere tranquilli dato che questi sprazzi di maltempo dovrebbero caratterizzarne soltanto il pomeriggio, lasciando in pace le ore notturne.

Domenica

La giornata di Domenica vedrà un po’ di maltempo soprattutto in prossimità delle Alpi e dell’Appennino con possibile interessamento anche del versante tirrenico, dove si potrebbe verificare un parziale annuvolamento anche sulle nostre splendide costiere, ma niente di che. Il vero maltempo riguarderà altre zone come l’Emilia Romagna orientale, Udine e Trieste. Il sud dovrebbe godere di belle giornate ed anche abbastanza calde, tuttavia non smisuratamente. La temperatura, anche durante la notte, non dovrebbe attestarsi sotto i 23 gradi.