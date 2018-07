MERCATO SALERNITANA: QUATTRO INNESTI PER COLANTU

Quattro nomi per Colantuono: Koné e Anderson a centrocampo e Ferrari e Jallow per l’attacco. Sono queste le trattative in via di definizione in casa granata mentre ha firmato il 32enne difensore Romano Pertricone dal Cesena. In ritiro arriva Radunovic dopo una lunga attesa andando a colmare il vuoto tra i pali.

Le trattative della Salernitana nelle ultime ore hanno subito una decisa accelerazione. Fabiani ha messo nel mirino Konè 28 anni e Djavan Anderson (’95), svincolatosi dal Bari. Si tratta di due giocatori importanti e di qualità. Se per Anderson dovrebbe entrare in gioco la Lazio per Konè bisogna superare una agguerrita concorrtenza. C’è soprattutto l’Ascoli di Vivarini

Il problema resta l’ingaggio del centrocampista che, con la promozione in massima serie dei canarini, è schizzato a 400mila euro a stagione. La Salernitana chiede una partecipazione dell’ingaggio al Frosinone. Koné è una mezzala (prevalentemente destra) di inserimento che può giocare anche come centrale. Dotato di un buon tiro, fa della forza fisica una delle sue armi migliori. Esattamente quello che chiede Colantuono.

Anderson, invece, è un jolly di fascia. Olandese (di origini giamaicane) si è svincolato dal Bari, ma su di lui ci sono parecchi club

Per quanto riguarda le altre trattative appare fatta o quasi per italoargentino Franco Ferrari del Genoa lo scorso anno a Pistoia ed autore di 13 gol

Capitolo Jallow. L’attaccante di proprietà del Chievo Verona lunedì prossimo dovrebbe presentarsi in ambasciata a Dakar per ottenere il visto e poter rientrare in Italia. Poi bisognerà raggiungere l’accordo con l’entourage del giocatore che spinge per un trasferimento a titolo definitivo alla Salernitana. Ieri, intanto, Francesco Orlando (’96) ha firmato un contratto triennale (con opzione per il quarto anno) con la Salernitana. Kalombo (ex Gubbio) quest oggi si è aggregato al gruppo in ritiro Rivisondoli