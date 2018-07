IN ESCLUSIVA: ESTATE DI FUOCO. SENTENZA DEL TAR BLOCCA L’ORDINANZA ANAS, VIA LIBERA ANCHE AGLI AUTOBUS SUPERIORI AI 12 METRI

In esclusiva per Positanonews, il Tar ha annullato le ordinanze dell’ANAS per quanto riguarda la circolazione dei bus in Costiera Amalfitana, dunque decadono i divieti di circolazione per i bus grandi, quelli superiori ai 12 metri per intenderci. L’ANAS rischia di dover pagare una sanzione pari a 2 milioni di euro per quest’ordinanza che era stata fatta consentendo le deroghe, ovvero c’era una disparità di trattamento per chi poteva circolare, e chi no. Il divieto semmai ci dovesse essere, dovrebbe quantomeno valere per tutti. Dunque, come si suol dire dalle nostre parti “Non a chi figlio e a chi figliastro.”

La sentenza integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 815 del 2017, integrato da motivi aggiunti,

proposto dalle società M.A.N.A.G. Bus Service s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore; Savarese s.a.s. di Saverese Gaetano & C., in persona

del legale rappresentante pro tempore; Miranda Bus s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore; De Martino Salvatore & Figli s.n.c. di De Martino

Ferdinando e Francesco & C., in persona del legale rappresentante pro tempore;

Autoservizi Staiano Vincenzo e Nicola & C. s.n.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore; Laperuta Viaggi e Turismo s.a.s. di Laperuta Pasquale

& C., in persona del legale rappresentante pro tempore; D’Agostino s.r.l. Viaggi e

Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore; Eurocar s.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore ; Star Bus di Starace Giuseppe & C.

s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore; Autoservizi Persico di

Persico Tony & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore;

Autoservizi Castiello s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

;Castiello s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; Bianco Turismo

N. 00815/2017 REG.RIC.

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; Carnevale Viaggi s.a.s., in

persona del legale rappresentante pro tempore ; Elefante Turismo e Viaggi s.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore; D’Agostino Tour s.r.l., in persona

del legale rappresentante pro tempore; Pintour soc. coop a r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore; Salzano Autoservizi s.n.c. di Salzano Giuseppe & C.,

in persona del legale rappresentante pro tempore; Iaccarino Viaggi di Iaccarino

Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, Autoservizi Grillo

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese

dagli avvocati Liberato Orsi, Salvatore Sorrentino, Pietro Venanzio, con domicilio

eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Florimonte in Salerno, via F. Conforti,

11;

contro

la società Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in

Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

dell’ordinanza n. 155-ACCAM/2017 prot. n. CDG – 0242234-P dell’11 maggio

2017 adottata dal Responsabile dell’Area Compartimentale Campania;

per quanto riguarda i motivi aggiunti

dell’ordinanza n. 90-ACCAM/2018 prot. n. CDG – 0167753-P del 28.03.2018

adottata dal Responsabile dell’area Compartimentale Campania.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società ANAS s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 la dott.ssa Angela Fontana e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

N. 00815/2017 REG.RIC.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, alcune imprese di trasporto

turistico a mezzo autobus – con sede in Comuni diversi da quelli della Costa

d’Amalfi – hanno impugnato l’ordinanza n. 155 emessa dall’ANAS in data 11

maggio 2017, con la quale sono stati introdotti specifici divieti di circolazione sulla

strada statale 163 ‘Amalfitana’.

Con ricorso per motivi aggiunti, le medesime ricorrenti hanno impugnato anche

l’ordinanza dell’ANAS n. 90 del 28 marzo 2018, con la quale, anche per l’anno

2018, sono state confermate le limitazioni già contenute nella precedente ordinanza

n. 155 del 2017 e sono state altresì confermate le medesime previsioni di favore nei

confronti delle imprese di trasporto turistico con sede legale nei territori dei

Comuni della Costa d’Amalfi.

In particolare, le ordinanze impugnate, modificando le previsioni contenute nella

precedente ordinanza 29 del 2013, hanno disposto che, al fine di risolvere le

criticità relative alla circolazione sulla strada statale 163, in particolare nei periodi

di maggiore affluenza turistica:

– è vietato il transito, in entrambi i sensi di marcia, degli autobus turistici di

dimensioni superiori ai mt. 8,00 nei giorni di Pasqua, pasquetta, 25 aprile, 1°

maggio, 2 giugno e 15 agosto, nei giorni festivi e prefestivi dal 1° giugno al 31

ottobre, nei giorni dei ponti festivi del 1°, 2, 3, 4 giugno e del 12, 13, 14, 15 agosto

per l’anno 2017;

– tale divieto non riguarda gli autobus già presenti e in sola uscita dalla costiera

Amalfitana direzione Positano/Vietri, in possesso di deroga concessa dal Comune

che ha rilasciato licenza di trasporto – se si tratta di bus di proprietà di persone

fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nei comuni della Costa di Amalfi – o di

autorizzazione rilasciata dai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni in cui

risiedono le strutture alberghiere turistiche ricettive, per gli autobus diretti a dette

strutture;

N. 00815/2017 REG.RIC.

– fra le deroghe gestite dai comuni della Costa di Amalfi sono ricomprese, per la

sola stagione turistica corrente, anche quelle tese a tutelare i “diritti acquisiti” nelle

giornate con cui si pone un nuovo divieto rispetto al previgente dispositivo.

2. Avverso tali atti hanno proposto ricorso le odierne ricorrenti con articolati motivi

di censura nei quali deducono per più versi la violazione della normativa

comunitaria, il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere per irragionevolezza.

Esse deducono, altresì, la violazione delle norme di legge che sono poste a garanzia

della partecipazione procedimentale.

In particolare, ritengono le ricorrenti che le ordinanze impugnate

comprometterebbero la libertà di circolazione delle imprese, senza tutelare

effettivamente l’interesse generale al cui soddisfacimento esse sarebbero destinate.

Del tutto irragionevole sarebbe la previsione di deroghe al divieto di transito

improntate a logiche chiaramente discriminatorie, quale può essere la residenza dei

proprietari dei bus, oppure altri aspetti indeterminati e di opinabile interpretazione,

come quello della “tutela dei diritti acquisiti”.

La mancata parificazione tra le imprese, con sede nei Comuni della Costa di

Amalfi, e le altre, con sede in altri Comuni, sfalserebbe l’intero mercato del

trasporto con autobus turistici ed ingenererebbe una sleale concorrenza, in contrasto

con i principi comunitari di libertà di stabilimento, di libertà di circolazione e di

libertà di prestazione dei servizi, principi posti a presidio di garanzia della libertà di

concorrenza dai Trattati fondamentali dell’Unione europea.

3. Si è costituita l’ANAS, che ha difeso la legittimità dei propri atti ed ha chiesto

che il ricorso sia respinto.

Alla pubblica udienza del 4 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. I primi due motivi di ricorso formulati nel ricorso principale e nel ricorso per

motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente, data la loro evidente

connessione.

Essi sono fondati.

N. 00815/2017 REG.RIC.

4.1 L’attività di trasporto su strada è regolata da fonti comunitarie e da fonti

interne.

In particolare, il Regolamento dell’Unione Europea n. 1071 del 21 ottobre 2009

stabilisce norme comuni sui requisiti necessari per esercitare l’attività di

trasportatore su strada.

La specifica disciplina si prefigge il fine di realizzare un mercato interno dei

trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza, dettando norme

comuni che perseguono l’obiettivo di assicurare un’adeguata professionalità dei

trasportatori su strada, rinforzando il diritto di stabilimento degli operatori e

razionalizzando, al contempo, il mercato.

La fonte interna è rappresentata dalla Legge n. 218/2003, che disciplina l’attività di

trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente,

definendo il regime amministrativo dell’accesso al suddetto mercato e stabilendo le

caratteristiche delle modalità di prestazione dell’attività in questione: l ‘attività di

noleggio di autobus con conducente è, infatti, subordinata al rilascio, alle imprese

in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di

viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali, allo

scopo delegati, in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale

organizzazione aziendale.

La Regione Campania ha, poi, adottato la circolare n. 302091 dell’8 aprile 2005,

secondo la quale i Comuni, in attesa della regolamentazione regionale di cui al

citato art. 4 della legge n. 218 del 2003, conservano la competenza ad esercitare le

funzioni amministrative relative alla gestione del noleggio autobus con conducente.

Con specifico riguardo alla tutela della attività di impresa e di promozione della

concorrenza, rilevano i principi del Trattato ed in particolare gli articoli 51 e 52 del

TFUE.

4.2 Così sintetizzato il quadro normativo di riferimento, i provvedimenti impugnati

risultano in contrasto con esso.

La disciplina comunitaria ha escluso in linea di principio che possa esserci un

N. 00815/2017 REG.RIC.

contingentamento delle autorizzazioni e, dunque, in generale, una limitazione

quantitativa all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante

noleggio di autobus con conducente: tanto rileva ai fini del rilascio dei titoli

abilitativi all’esercizio della specifica attività d’impresa.

Con riguardo allo specifico aspetto della tutela della concorrenza e della libertà di

iniziativa economica, gli articoli 51 e 52 del TFUE, sono norme che tendono a

favorire la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

Ciò posto, dal descritto assetto normativo, si ricava il principio per cui l’attività di

trasporto turistico può tendenzialmente essere esercitata senza che possano essere

previsti contingentamenti nel rilascio di titoli abilitativi né che, più in generale,

possano essere adottate misure tendenti a limitare l’esercizio dell’attività d’impresa.

Lo stesso diritto comunitario, tuttavia, ammette deroghe a tali principi solo

allorquando le misure limitative siano funzionali alla tutela di un interesse pubblico

ritenuto prevalente.

In tali casi, si ammette che possano essere introdotte limitazioni, che devono però

basarsi su esigenze di carattere oggettivo e devono comunque risultare

proporzionate rispetto allo scopo da perseguire e non devono avere carattere

discriminatorio.

Tali limitazioni, ad esempio, possono basarsi su esigenze di ordine pubblico, di

sicurezza, di salvaguardia dell’ambiente, di contenimento della circolazione per

evitare ingorghi o paralisi, ecc.

5. Nel caso in esame, il divieto di circolazione impugnato mira a salvaguardare le

esigenze di contenimento della circolazione e la pubblica incolumità,

particolarmente rilevanti per l’utilizzo di una strada di per sé nota in tutto il mondo,

ma dalla larghezza particolarmente limitata.

L’Autorità competente a regolare la circolazione su tale strada ha senz’altro il

potere di introdurre particolari limitazioni alla attività di trasporto, ove ciò si renda

necessario al fine di tutelare tali esigenze di rilievo pubblicistico.

N. 00815/2017 REG.RIC.

Gli atti impugnati si sono fatti carico di prendere misure, ritenute necessarie per il

notevole afflusso di mezzi di grandi dimensioni in circolazione su una strada di

particolare struttura, con carreggiata stretta, senza marciapiede, con numerose

curve.

Tuttavia, come hanno dedotto i ricorrenti, le scelte poste a base degli atti impugnati

risultano viziate per eccesso di potere e per violazione della sopra richiamata

normativa europea.

In primo luogo, l’atto impugnato risulta di per sé irragionevole nella parte in cui

consente la circolazione, nei giorni di divieto, ai veicoli delle aziende che hanno

sede in uno dei Comuni della Costa d’Amalfi.

Lo scopo perseguito non risulta concretamente realizzabile, poiché – per le imprese

non aventi sede in uno di questi Comuni – si consente la circolazione qualora la

relativa sede sia ivi trasferita: gli atti impugnati comportano la sopportazione dei

relativi oneri per le imprese che intendano anch’esse avvalersi della deroga, anche

con compromissione dell’effettivo conseguimento dello scopo, in presenza dei

relativi comportamenti elusivi.

In secondo luogo, rilevano gli aspetti di lesione dei principi di libera concorrenza e

di libertà di stabilimento già enunciati al precedente punto 4.2: l’ammissione alla

libera circolazione non può basarsi sulla distinzione tra imprese ‘locali’ e quelle

‘non locali’.

E’ ben vero che, ai fini della regolazione del traffico su una strada di ridotte

dimensioni, ha rilevanza la modulazione della quantità e caratteristiche

dimensionali degli autoveicoli circolanti e delle modalità spazio-temporali della

circolazione.

Tale modulazione deve riguardare, tuttavia, tutti gli operatori della categoria ed in

ogni caso non può contenere previsioni di favore per quelli che hanno sede nelle

zone interessate dal divieto: è “intollerabile la salvaguardia di rendite di posizione”

(Cons. St., sez. V. 15 luglio 2014, n. 5476), quale, in specie, quella degli operatori

commerciali le cui imprese abbiano sede in un certo ambito territoriale o che siano

N. 00815/2017 REG.RIC.

destinatarie di deroghe da parte dei Comuni nei quali svolgono la propria attività.

Il contenimento dei veicoli circolanti si sarebbe dovuto basare, invece, su un

sistema non discriminatorio, valutando le esigenze delle persone fisiche residenti e

verificando – se del caso anche tenendo conto dei parcheggi disponibili e delle

concrete caratteristiche dimensionali dei veicoli – quale ulteriore ‘carico veicolare’

sia compatibile con la strada in questione, con l’individuazione delle necessarie

misure limitative, anche orarie, volte a soddisfare le sopra indicate esigenze

pubblicistiche.

7. Risultano fondati, pertanto, i primi due motivi di ricorso (sia del ricorso

principale che di quello incidentale), sicché gli atti impugnati vanno annullati (con

assorbimento degli ulteriori motivi).

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno

(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 815 del 2017, come in

epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla:

– l’ordinanza ANAS n. 155-ACCAM/2017 prot. n. CDG – 0242234-P dell’11

maggio 2017 adottata dal Responsabile dell’Area Compartimentale Campania;

– l’ordinanza ANAS n. 90-ACCAM/2018 prot. n. CDG – 0167753-P del 28.03.2018

adottata dal Responsabile dell’area Compartimentale Campania.

Condanna la società ANAS s.p.a. al pagamento nei confronti delle ricorrenti delle

spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila),

oltre accessori di legge ed al pagamento del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con

l’intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

N. 00815/2017 REG.RIC.

Fabio Maffei, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Angela Fontana Francesco Riccio

IL SEGRETARIO