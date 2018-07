Costa d’Amalfi. Oggi il Via all’istruttoria per la fuoriuscita della Campania dal Commissariamento Sanitario

Il delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costa D’Amalfi, Andrea Reale, interpretando i sentimenti dei Sindaci di tutte le Municipalità Costiere

Ringrazia il Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca , per i risultati pervenuti, ovvero il raggiungimento dell’equilibrio finanziario e la netta risalita nella Griglia Lea fino alla soglia dei 150 punti per il 2017 – ufficializzando così il via all’istruttoria per la fuoriuscita della Campania dal Commissariamento.

Domani la richiesta sarà formalizzata alla Presidenza del Consiglio e ai ministeri dell’Economia e della Salute.

Tale iniziativa è stata raggiunta con la nomina anche dei Direttori Gererali e dei loro team, che hanno lavorato ogni giorno per fare della Sanità Campania la prima in Italia e uscire dal Piano di Rientro.

Il Delegato alla Sanità

Andrea Reale