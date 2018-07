Clementino il rapper da Sanremo alla bellezza Delle Axidie a Vico Equense . Lo stabilimento balneare più bello di Seiano e della cittadina vicana ha così ospitato il rapper di Avellino famoso per “O viento”. Ospite del “Giffoni Film Festival”, pubblica in seguito “Il re lucertola”, secondo singolo estratto dal suo ultimo album, e ad agosto apre un concerto di Snoop Dogg in Puglia. A ottobre è attivamente coinvolto nella promozione di un’iniziativa contro i rifiuti tossici in Campania, denominata “Triangolo della vita”, per protestare contro il cosiddetto “Triangolo della morte” che si trova nei Comuni di Marigliano, di Acerra e di Nola. Dopo avere collaborato con Gué Pequeno per la canzone “Quei bravi ragazzi”, Clementino intraprende il Mea culpa Tour, che inizia dall'”Alcatraz” di Milano, per poi cantare al Concerto di Natale, sullo stesso palcoscenico calcato da Patti Smith ed Elisa Toffoli.

Il quarto disco: “Miracolo!”

Nel 2014 partecipa al Concerto del Primo Maggio di Roma e si mette al lavoro per il suo nuovo album in studio, “Miracolo!”, che esce l’anno successivo e che lo vede collaborare di nuovo con Fabri Fibra, oltre che con Gué Pequeno.

Il 13 dicembre del 2015 viene annunciato che Clementino sarà uno dei concorrenti del Festival di Sanremo 2016, dove proporrà il brano “Quando sono lontano”. Anche l’anno seguente viene selezionato tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2017: presenta la canzone “Ragazzi fuori”. Poche settimane più tardi è a Roma, sul palco del concertone del 1° maggio, per presentarlo al fianco di Camila Raznovich.