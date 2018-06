Assalto al Porto di Capri

PERIODICO D’INFORMAZIONE POLITICA,

CRONACA, CULTURA E SPORT

DELL’ISOLA DI CAPRI

24 giugno 2018 – La Pagina di Catilina

Le navi, i catamarani, i jet e tutti i tipi di natanti che tutti i giorni arrivano e partono dal Porto di Capri non osservano alcuna regola e nessuna disposizione dell’Autorità Marittima.

E’ unassalto selvaggio che ogni giorno vomita migliaia di turisti “mordi e fuggi” procurando un determinante contributo al degrado, ormaivinarrestabile, dell’Isola.

Perché ciò accade? Perché Aponte ha piena e assoluta libertà nel traffico marittimo del Golfo? Di certo non possiamo pretendere che un imprenditore rinunci ai propri affari o si ponga il problema diuna causa non sua. Dobbiamo anzi elogiare ed ammirare un personaggio che ha creato migliaia di posti di lavoro ed ha conquistato posizioni di assoluto primato a livello mondiale nel settore crocieristico e in quello delle naviporta – container.

Compito di ogni imprenditore è quello di generare ricavi e profitti dalla propria attività di impresa alla sola condizione di rispettare leggi, norme e regolamenti.

Se queste non ci sono? Come ben sappiamo e documentiamo, nel Porto di Capri tra le nove del mattino e fino a sera si assiste al frenetico balletto di mezzi di tutti i tipi in arrivo e in partenza, senza che venga rispettato l’intervallo di venti minuti tra una partenza e l’altra, tra un arrivo e un altro.

Sorge un legittimo sospetto: vuoi vedere che tale norma non esiste o se esiste vi è un provvedimento di deroga o di provvisoria sospensione?

Non possiamo credere chel’Ufficio Locale Marittimo e la Guardia Costiera di Capri contravvengano al rispetto di disposizioni della Capitaneria di Porto.

Abbiamo troppa stima e considerazione di questi Uffici per pensare che si rendano responsabili della inosservanza delle disposizioni che dettano gli intervalli negli attracchi e nelle partenze nel Porto di Capri. Se quindi escludiamo, come dobbiamo escludere, qualsiasi forma di responsabilità o anche di semplice distrazione, non ci resta che puntare il dito più in

alto e cioè nei confronti del Comando della Capitaneria di Porto di Napoli che è l’autoritàche, con le famose conferenze orarie, stabilisce e regola il traffico nel Golfo e nei porti.

Intanto scopriamo il primo trucco con cui si evita il rispetto degli intervalli tra arrivi e partenze.

Basta considerare le corse per ogni singola linea. Sulla linea Napoli – Capri e viceversa gli intervalli sono previsti e rispettati.

La stessa cosa avviene sulla lineaper Sorrento. Vi sono poi le lineeda e per Castellammare, da e per Positano, Amalfi, Salerno, Ischia e ultima ciliegina la nave o le navi del trasporto carburanti, gas, infiammabili etc.. e quindi scopriamo l’altarino dei collegamenti marittimi: sommando il reale traffico si scoprirà che in molteplici occasioni non solo non vi è rispetto degli intervalli, ma addirittura vi è spessissimo contemporaneità di manovre.

Sarà capitato a molti capresi trovarsi di pomeriggio su di un jet della linea Napoli – Capri fermo

fuori dal Porto in attesa che terminassero le operazioni di sbarco e imbarco dei mezzi ancora all’interno. Questo giochino di non considerare complessivamente arrivi e partenze è uno scandalo che deve finire. Le regole e gli intervalli devono riguardare tutte le linee considerate in una unica programmazione oraria che tenga conto di tutte le linee e le rotte previste.

Come diceva il sommo Totò: “è la somma che fa il totale”. Signor Comandante la Capitaneria di Porto di Napoli, che ci dice in proposito? Esiste o non esiste la circolare sulle operazioni distanziate di arrivi e partenze sul Porto di Capri? Oltre al caos e al degrado ci rendiamo conto del perenne pericolo che si corre nel Porto di Capri in questa folle corsa quotidiana?

I tredici lettori di questa pagina concordano con quello che scriviamo e denunciamo, o ritengono che “tutto va bene madama la marchesa?” Forse gli interessi economici che si muovono intorno ai collegamenti marittimi fanno aggio su quelli dell’Isola in termini di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di crescente inarrestabile degrado.

Qualcuno risponderà alle nostre domande e alle nostre denunce o continueremo a ballare sul

Titanic, con l’orchestrina del signor Aponte e la sua dolce musica per pochi ma voraci predatori beneficiari della attuale situazione.