Le Repubbliche Marinare di Amalfi, Venezia, Genova e Pisa si sfidano a tavola a Tirrenia sabato 28 e domenica 29 aprile a Tirrenia vicino Pisa in Toscana.

“Le Repubbliche Marinare a tavola” è una manifestazione, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e il direttivo dei commercianti di Tirrenia, con il contributo del Comune di Pisa e del Sindacato Italiano Balneari Sib, inserita all’interno del cartellone Marenia d’Inverno, vuole essere una due giorni dedicata alla ricchezza della cucina italiana e, nello specifico, alle regioni di appartenenza delle quattro Repubbliche Marinare. Spazio allora alla cucina campana di Amalfi, alla toscana di Pisa, alla veneta di Venezia e alla ligure di Genova.

Tirrenia sarà suddivisa, a partire dal cuore di piazza Belvedere, nelle quattro aree geografiche di Genova, Pisa, Amalfi e Venezia. Ognuna di loro avrà un colore: Amalfi – celeste; Pisa – rosso; Venezia – oro e Genova – bianco. I locali e i ristoranti aderenti all’iniziativa saranno facilmente riconoscibili grazie a palloncini colorati posti all’esterno che suggeriranno ai clienti i menù tipici delle quattro regioni marinare.

Per Amalfi i locali che hanno aderito all’evento sono: “La Loggia Mare”, “Gulliver”, “Il Toscano”, “Paninoteca Skip”, “Dea del mare”, “Tirrenia Doc Caffe”, “Piropo”. Per Pisa: “L’ Angolo del panino”, “Beny”, “Edicola di Carla Casini”, “Panetteria il Pane per i Tuoi denti”, “Caffè in Piazza”, “Da Manuel”, “Imperiale”, per Genova: “La Dolce vita”, “Le Scimmie”, “Pizza Più” e per Venezia “La Vela”.

I locali si appresteranno a cucinare alcuni piatti tipici delle quattro regioni come il crostone di polenta con baccalà mantecato agli scialatelli allo scoglio, alla pizza con il pesto passando per il vino delle colline pisane, promettendo ai visitatori un vero e proprio viaggio nel gusto e nei sapori d’Italia. Durante la due giorni sarà inoltre riproposta la rievocazione dell’antica sfida remiera grazie anche all’adozione di vestiti tipici delle quattro regioni e alla presenza della ‘Scuola di avviamento alle manifestazioni storiche del comune di Pisa’ nella giornata di domenica 29.