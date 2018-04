In Campania rilasciate poche certificazioni per dislessia, in questo modo si rischia di non aiutare 30.000 studenti

La dislessia, il demone bianco, non dimora in Campania. La regione è al penultimo posto per i disturbi specifici di apprendimento: dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia sono disturbi certificati in meno di un alunno ogni cento, mentre nel Lazio sono quattro volte di più e in Lombardia cinque volte di più. Possibile che i bambini e i ragazzi campani nelle scuole elementari, medie e superiori siano esenti o quasi dai disturbi nella lettura, nella scrittura, nella grafia o nelle abilità di calcolo? Il ministero dell’Istruzione ha appena diffuso il focus sui Dsa con i dati dell’anno scolastico scorso, il 2016/2017, con 255.000 alunni per i quali è stata certificata almeno una delle disabilità. In media sono il 2,9% del totale degli iscritti dall’infanzia alle superiori, ma quella media vede il 4,5% in Piemonte e Lombardia contro lo 0,7% della Calabria e lo 0,9% della Campania. Differenze molto forti, tali da meritare una spiegazione. Solo che il Miur nel focus non fornisce alcuna ipotesi ma si limita a stupirsi: «Colpisce – si legge nel report – come per le regioni meridionali tale percentuale sia nettamente più contenuta». La dislessia, il più comune dei disturbi di apprendimento, è nota da tempo; tuttavia in Italia soltanto dal 2010 ci si è impegnati davvero ad attrezzare il sistema scolastico ad identificare tali disturbi con l’ausilio del sistema sanitario, indicando agli insegnanti specifici suggerimenti per consentire a tali studenti, i quali sono dotati di un’intelligenza normale, di non essere svantaggiati nell’apprendimento. Nel 2010/2011 gli alunni con Dsa riconosciuta in Italia erano appena lo 0,7% del totale degli iscritti (quindi una percentuale inferiore a quella della Campania attuale) con la nostra regione un po’ sotto la media a quota 0,4%. Con la legge 170/2010 ci si è impegnati a identificare i Dsa e a formare i docenti per dare una risposta specifica a questi ragazzi, per esempio esonerandoli da alcune prove o prevedendo strumenti di sussidio, come la possibilità di usare la calcolatrice per la discalculia. La Campania si è attrezzata nel 2013 con uno specifico piano d’azione che prevedeva, in particolare, la possibilità di ottenere la certificazione in modo gratuito e con richiesta diretta, quindi senza neppure bisogno del certificato medico. Tale piano prevedeva interventi di recupero al di fuori del percorso scolastico. L’obiettivo era intercettare tutti gli alunni con disturbi nell’apprendimento, stimati in una quota tra il 2,5 e il 3,5%. Qualcosa nel piano, però, non ha funzionato perché la Campania è ancora allo 0,9% mentre in quasi tutte le altre regioni italiane il percorso per intercettare i Dsa può dirsi compiuto. Cos’è accaduto in Campania? Per provare a capirlo partiamo da un istituto comprensivo di elementari e medie che opera in un’area delicata, l’83 di Ponticelli. «Su 700 alunni – racconta la dirigente scolastica Colomba Punzo – ho tre certificazioni Dsa, di cui una proveniente da un’Asl del Nord». 3 su 700 fa 0,4% ovvero il livello al quale era in media la Campania nel 2010. «I tempi per la certificazione in passato erano lunghi, anche sei mesi per la prima visita, ora la situazione è migliorata. Ma devo dire che molto difficilmente i casi che segnaliamo ricevono la certificazione Dsa. Le famiglie, del resto, nel nostro territorio non sono molto attente a una diagnosi di Dsa, forse perché non porta un sostegno economico né un insegnante di sostegno per l’alunno». Solo da quest’anno, in effetti, le spese per un bambino con la certificazione della legge 170 possono essere scaricate dall’Irpef nella misura del 19%; invece nel caso in cui venga certificato un handicap (legge 104) la famiglia riceva un assegno di 280 euro al mese. «I portatori di handicap nella mia scuola sono quasi 60 su 700», osserva la Punzo. La prima spiegazione, quindi, potrebbe risiedere nel fatto che si certifica come disabilità da legge 104 un disturbo di apprendimento. Tuttavia i numeri del Miur non confermano tale ipotesi perché gli alunni portatori di handicap in Campania sono il 3,2% alla primaria contro il 3,3% nazionale e il 3,8% alle secondarie di primo grado contro il 4% nazionale. All’Asl Napoli 1 si conferma che il problema dei ritardi nelle diagnosi si è risolto, dopo una situazione particolarmente grave a Secondigliano, dove l’anno scorso si attendevano anche otto mesi per la prima visita. Ma si afferma anche che le richieste di certificazioni Dsa sono in calo, in seguito a un lavoro di informazione fatto con famiglie e insegnanti per evitare di «medicalizzare» tali disturbi. Il sistema sanitario campano, insomma, si è auto convinto che sono le altre regioni a sbagliare e che la dislessia, come gli altri disturbi specifici dell’apprendimento, sia un fenomeno marginale, per il quale non c’è una cura. C’è il forte sospetto, quindi, che in Campania ci siano 30.000 studenti dislessici, o con altri Dsa, incompresi. Come Giacomo Cutrera, il ragazzo che nel 2013 ha scritto Demone Bianco: «Qual era il mio demone? Di cosa avevo veramente paura? Cosa mi faceva stare male? Perché soffrivo? “Demone Bianco”. Bianco come le ultime facciate del compito in classe che non riuscivo a completare. Un compito in classe che mi veniva strappato dalle mani senza che la verità potesse entrare in esso. La verità era che io sapevo e non potevo dimostrarlo. Io studiavo e venivo chiamato lazzarone. Io riflettevo e capivo, ma venivo trattato come uno stupido». Oggi Giacomo è laureato in ingegneria informatica. (Marco Esposito – Il Mattino)