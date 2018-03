Suicidio sotto i binari del treno della Circumvesuviana Sorrento – Napoli. Tutto fermo attivati bus EAV . Un uomo, non ancora identificato, si è suicidato lanciandosi sotto il treno della Circumvesuviana all’altezza della stazione di Gianturco. L’episodio si è verificato intorno alle 14: il direttissimo da Sorrento verso Napoli ha investito in pieno l’uomo che, si vede chiaramente dalle telecamere della stazione, si è alzato da una panchina per lanciarsi sotto il convoglio in corsa. Il treno, peraltro, non avrebbe dovuto fermarsi a Gianturco, ma proseguire fino a piazza Garibaldi. Il drammatico evento ha causato l’interruzione della circolazione tra Napoli e San Giovanni a Teduccio e la soppressione di quattro corse: tra queste, anche il Campania Express delle 15,36: un servizio pensato per i turisti che è ripartito proprio oggi. Sulla natura del suicidio non dovrebbero esserci dubbi: operatori Eav e forze dell’ordine hanno già visto le telecamere, dalle quali si evince che l’uomo ha compiuto deliberatamente il tragico gesto.

Il suicidio ha provocato inevitabili ripercussioni sulla circolazione, andata letteralmente in tilt: i treni diretti a Poggiomarino e Sorrento sono stati deviati attraverso la linea Centro Direzionale – San Giorgio, per poi riprendere l’abituale percorso, mentre la circolazione per la linea Sarno – Napoli, in entrambe le direzioni, è stata limitata a Barra. L’Eav ha istituito un servizio automobilistico navetta tra Napoli e San Giovanni. (