CIAO ERNESTO!

Il Capitano di Macchine della Scinicariello Ship Management S.p.A, Ernesto Marciano ci ha lasciato. Da qualche anno in pensione dopo una vita dedicata al mare, gli ultimi tempi di lavoro era più in estremo oriente a seguire le costruzioni navali, che in Europa, tale e tanta la sua capacità professionale come Superintendent. Noto in paese per i suoi cani era sempre gentile e sorridente con tutti. Abbiamo condiviso quasi mezzo secolo di vita, scambiandoci vicissitudini e problematiche di famiglia e figli. I suoi racconti partivano dall’infanzia in Friuli e finivano con ricerche storiche sulla penisola sorrentina, la sua curiosità non aveva confini. Alle amatissime figlie Norma e Anna, con Michele e la signora Olga moglie, va il sentimento di cordoglio più profondo della redazione di Positanonews.

Lucio Esposito