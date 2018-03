Anche Il Giornale di Sallusti usa l’immagine di Positano per pubblicizzare un viaggio senza citarla.. Un bel viaggio in quel Sud che è un altro pianeta per qualcuno, la Campania e la capitale Napoli. Bello il programma e bella la foto, peccato che a Positano , non ci saranno. Nel programma è però citato un passaggio ad Amalfi e Ravello , non Positano , ma ci dovranno passare per forza. Ecco l’incipit della promozione del viaggio, senza citare mai Positano come tappa e neanche mettere una didascalia della foto.. Comunque in altri casi è stata usata per pubblicizzare viaggi in altre Regioni d’ Italia o addirittura altri posti nel mondo, almeno questa volta ci siamo andati vicino..

ECCO IL VIAGGIO “Greca, romana, spagnola, normanna, italiana. Terra di profumi, colori, sapori, enogastronomia e monumenti. Visiteremo tutti insieme palazzi, templi, architettura barocca, monumenti, chiese, piazze, musei, castelli, natura e la spettacolare Reggia di Caserta. Per chi proseguirà il viaggio, potrà ammirare anche gli scavi archeologici di Pompei e Paestum e le più belle icone della Costiera Amalfitana. Sono previsti anche momenti liberi per giri individuali e non mancherà il tempo per shopping e visite di approfondimento. Incontri a sorpresa con importanti e interessanti personaggi su temi storici, politici, culturali e architettonici; serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”. Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici, e da altre prestigiose “firme” de il Giornale. A Napoli incontro e cena con il direttore Alessandro Sallusti. Alloggeremo in hotel 4 stelle superiore e 5 stelle al prezzo speciale riservato di 890 euro a persona; voli e treni da Milano, possibilità di partenze da altri aeroporti o stazioni, escursioni, ingressi e tasse incluse. Estensione 3 notti/4 giorni in Costiera Amalfitana: 560 euro.”