Vico Equense, auguri Fra Cosimo

Oggi 7 Febbraio ricorre la nascita di Frà COSIMO, avrebbe compiuto 105 anni . Il popolare frate francescano si è spento nel suo convento,Santa Maria a Chieia nel luglio del 2011. Frà Cosimo fu un vero francescano tantissimi se lo ricordano quando girava con due colombe sulle mani per i paesi. Un uomo di grandissima spiritualità e di conseguenza di grandissima umiltà, era particolarmente lieto di servire il convento di Vico Equense lavorando la terra e accudendo le colombe, senza però dimenticarsi di nessun animale che bussava alla sua porta; infatti, fuori al convento c’erano sempre due o tre cani abbandonati e da lui accuditi, uno dei quali è ancora lì simbolo oramai del luogo San Francesco.

Fra Cosimo era conosciuto in tutta la costiera amalfitana, da Positano, Praiano ad Amalfi, e sulla costa di Sorrento e oltre, dalla provincia di Salerno a quella di Napoli in tutta la Campania era diventato un’icona , il santo dei Monti Lattari e della costiera amalfitana e penisola sorrentina . A lui rivolgiamo con affetto un pensiero a chi ha rappresentato più da vicino lo spirito francescano e gli chiediamo la benedizione a noi e a tutta la redazione di Positanonews e a chi ci legge.