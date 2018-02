Vico Equense, ancora frane sulla strada per Monte Faito: auto rischia di essere travolta

Ancora una volta frane a Vico Equense. Proprio sulla strada che conduce al Monte Faito e che lo scorso novembre è stata interessata da una frana che sta ancora creando problemi alla popolazione locale, nella serata di ieri, a causa del maltempo, si è verificata un’altra frana.

Sono infatti venuti giù altri detriti e pietre e per poco non si è sfiorata una tragedia: un’auto stava passando di lì in quegli istanti e per poco non è stata travolta dai detriti. Il conducente è uscito illeso dalla disavventura, ma l’auto è stata fortemente danneggiata. E’ ricominciato subito il tam tam di volontari e forze dell’Ordine (compreso il sindaco Buonocore).

Ricordiamo che stanno vivendo ancora una situazione allucinante gli abitanti del Monte Faito che si ritrovano ancora isolati dopo le frane del novembre scorso, che hanno difatti reso impraticabile via nuova Faito. Noi di PositanoNews ci stiamo occupando della cosa da quando il misfatto si è verificato, questo per dare voce agli abitanti del posto che sono rimasti isolati e ai piccoli che trovano estreme difficoltà anche per andare a scuola.

Come abbiamo riportato diverse volte, la strada d’accesso al monte Faito è chiusa da un divieto che quasi nessuno rispetta ed è ridotta ad un percorso di guerra. Le radici degli alberi sono ormai esumate dal terreno, i castagni ed i faggi sono troppo deboli per rimanere ancorati al terreno, mentre sul bordo esterno della strada erano stati depositati rifiuti di ogni genere. Purtroppo, infatti, l’interdizione della carreggiata blocca i mezzi della Sarim, la società preposta alla raccolta differenziata dei rifiuti, che non possono recarsi sulla montagna e svolgere regolarmente il proprio servizio. Forti i disagi anche per gli alunni che devono recarsi a scuola.