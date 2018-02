Sorrentina, gallerie di Varano e Privati ancora chiuse: lunghe file di auto – VIDEO

Alle 11 e 50 di questa mattina le gallerie di Castellammare di Stabia, Varano e Privati, sulla Strada Statale Sorrentina, risultano ancora tristemente chiuse. Disagi enormi per chi ha la necessità di recarsi a Sorrento da Napoli: dal video di Giuseppe Coppola appaiono evidenti le file di auto bloccate nel traffico. Bastano ancora poche gocce d’acqua per costringere la chiusura delle stesse dopo il maltempo dello scorso novembre che le ha difatti devastate.

Per raggiungere Napoli e Sorrento è necessario conoscere i percorsi alternativi ormai noti ai pendolari che da novembre fronteggiano questa emergenza. Difficoltà anche per chi vuole raggiungere Gragnano e Agerola. A decidere lo stop è stata l’ANAS per motivi di sicurezza. Nonostante gli incontri con i sindaci della Penisola Sorrentina che hanno persino proposto degli investimenti la situazione è sempre precaria.

Ecco il filmato: