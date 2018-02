Praiano , lavori in regola anzi migliorativi

Praiano, Costiera amalfitana. Sulla segnalazione arrivataci qualche giorno fa abbiamo fatto un approfondimento sentendo persone informate dei fatti nell’ambito comunale. Abbiam ricevuto anche altre segnalazioni che non pubblichiamo, anche perché da riscontri fatti non sono state fatte ne all’ente della Costa d’ Amalfi ma neanche alle opposizioni. Per tranquillizzare tutti, si trattano di lavori autorizzati ed anzi migliorativi perché il privato in questo modo ha fatto si che il tratto di scale viene riqualificato senza costi per il Comune e bene ha fatto l’amministrazione Di Martino a consentirli.