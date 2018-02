Positano, imprenditore evade le tasse: maxi sequestro di oltre 400 mila euro

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Positano la quale ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno nei confronti di una società.

L’esecuzione della misura cautelare reale è giunta a conclusione di verifica fiscale in esito alla quale il rappresentante legale dell’azienda è stato deferito all’Autorità giudiziaria per aver omesso di dichiarare, dal 2013 al 2016, Iva ed Ires complessivamente dovute per oltre 440mila euro superando le soglie di legge previste per la punibilità del reato commesso.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno ha disposto l’adozione della misura cautelare reale a garanzia del credito erariale con decreto di sequestro preventivo per equivalente delle somme della società e, fino al completo soddisfacimento della pretesa dell’erario, delle disponibilità finanziarie e dei beni dell’indagato, per un valore corrispondente all’imposta evasa.

Le Fiamme Gialle – come rivelato dal Procuratore Corrado Lembo – hanno quindi sequestrato le disponibilità finanziarie depositate sui rapporti di conto corrente della società e del suo legale rappresentante unitamente alla sua quota di partecipazione al capitale dell’azienda e a due autoveicoli a lui intestati, fino a concorrenza del profitto del reato, pari a 444.763 euro”.