Piano di Sorrento caos traffico , deviazione senza avviso da Ripa di Cassano a Meta. Autisti inferociti. Avvisiamo noi di Positanonews, ma non capiamo perchè non si mette una segnaletica sufficiente a informare gli utenti della strada che sono da un’ora imbottigliati ” I vigili urbani corrono subito quando si tratta di far multe, ma quando i cittadini sono in difficoltà non si vedono mai. Come mai è stato chiuso ogni accesso per Meta senza preavviso?” AGGIORNAMENTI. E’ intervenuto il sindaco Vincenzo Iaccarino immediatamente ” E’ Meta ad aver chiuso la strada”. Intanto il problema si è riversato sugli automobilisti carottesi. Ora la strada è aperta. Poi ci ha contattato il sindaco Peppe Tito a cui risulta solo la frana sopra di Traviri, con la chiusura della Meta Amalfi, ma nessun problema giù. C’è poi Un’informazione di servizio postata direttamente dal sindaco Vincenzo Iaccarino sul suo profilo fb. Dalle ore 11 alle ore 19 via Madonna di Rosella resterà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per realizzare gli attraversamenti pedonali rialzati, ma non è andata oltre il post del sindaco. Comunque abbiamo aspettato un approfondimento da parte del sindaco Tito ma non abbiamo saputo nulla.